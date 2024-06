AnTuTu è uno delle più famose e affidabili piattaforma di banchmark attualmente presenti sul mercato. I produttori e gli utenti finali eseguono il test sui propri dispositivi per valutare le performance assolute dei device.

Infatti, i test di benchmark permettono di analizzare le prestazioni dei vari dispositivi mettendo sotto sforzo le loro componenti come CPU, GPU e RAM. I dati ottenuti vengono trasformati in valori che compongono il risultato del test e sono tra loro paragonabili.

Grazie ai risultati ottenuti, è possibile stilare una classifica degli smartphone Android che hanno ottenuto le performance migliori su AnTuTu. I dati sono relativi al mese di maggio 2024 e includono una moltitudine di device differenti con diverse schede tecniche.

La piattaforma di benchmark AnTuTu ha rivelato qual è lo smartphone Android più potente di maggio 2024: MediaTek batte Qualcomm

Ricordiamo che i dati presenti nella classifica sono relativi alle prestazioni assolute in relazione all’hardware dello smartphone. Non viene considerata l’esperienza utente e l’usabilità quotidiana che varia per ogni smartphone.

In ogni caso, AnTuTu ha riscontrato che lo smartphone più prestazionale disponibile attualmente sul mercato è il Vivo X100s e le performance del device sono garantite dal SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus. Con un punteggio di 2.105.621, il dispositivo riesce a staccare OPPO Find X7 spinto dal MediaTek Dimensity 9300 che raggiunge 2.094528 punti.

Solo in terza posizione il primo terminale dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il Red Magic 9 Pro+ con i suoi 2.080.986 punti. Di seguito riportiamo la TOP 10 completa rivelata dalla piattaforma di benchmark: