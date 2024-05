Una delle più grandi lotte che infiamma il web da molto tempo e senza alcun dubbio quella portata avanti da YouTube nei confronti degli AdBlocker, per YouTube e infatti indispensabile la visualizzazione delle pubblicità e degli annunci dal momento che sono la principale fonte di guadagno per l’azienda che da sempre offre un servizio gratuito agli utenti e dunque ha bisogno di massimizzare i ricavi derivati dalle inserzioni pubblicitarie.

Di conseguenza molto tempo fa YouTube ha preso dei provvedimenti nei confronti di coloro che utilizzavano un Adblocker che impedivano la visualizzazione dei contenuti presenti sulla piattaforma, a quanto pare oggi gli utenti stanno segnalando un ulteriore strategia attuata da YouTube per disincentivare l’utilizzo di questi software che bloccano la pubblicità.

YouTube nega gli skip automatici

Molti utenti stanno segnalando in rete la presenza di skip automatici durante la loro riproduzione dei contenuti video utilizzando un adblocker, nel dettaglio questi ultimi prendevano corpo nello spostamento automatico e casuale della visualizzazione direttamente a fine video, cosa che rendeva di fatto impossibile da guardare il contenuto desiderato.

Segnalazioni alla quale però YouTube non è rimasta insensibile e che l’hanno spinta a dichiarare la totale estraneità a questo fenomeno che a detta dell’azienda non è minimamente presente per disincentivare l’utilizzo del blocco delle pubblicità, YouTube stessa ha infatti rilasciato la seguente dichiarazione che smentisce ogni sua responsabilità: “Una novità non correlata per migliorare le prestazioni e l’affidabilità di YouTube potrebbe comportare esperienze di visualizzazione non ottimali per gli utenti che utilizzano il blocco degli annunci“.

Dunque sebbene YouTube da tempo faccia la guerra a coloro che bloccano le pubblicità sul proprio sito Internet al momento sembra che con questo fenomeno l’azienda non c’entri nulla, di conseguenza è altamente probabile che ora indagherà in maniera più approfondita per risolvere eventuali problemi di visualizzazione che possono prendere corpo in questi skip automatici riscontrati dagli utenti durante l’utilizzo della piattaforma.