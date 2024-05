Siamo ormai giunti a giugno e per questo mese l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di continuare a proporre le sue super offerte di rete mobile. Tra queste, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la gamma di offerte Port In e la gamma di offerte Lyca Mobile Italy. Tutte queste offerte saranno disponibili all’attivazione anche online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti disponibili.

Lyca Mobile proroga il suo catalogo di offerte low cost con tanti giga

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di prorogare il suo super catalogo di offerte mobile. Come già accennato in apertura, tra queste sono state prorogate anche le offerte della gamma Port In. Queste ultime sono rivolte a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Tra le nuove offerte proposte, ora è disponibile anche Lyca Mobile Port In Globe. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. L’offerta in questione ha un costo di 9,99 euro al mese ed include anche fino a 1000 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, tra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Domenicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, India, Messico, Malta, Olanda, Norvegia, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, Bolivia, Cile, Ecuador, Pakistan, Filippine Smart Mobile, Turchia e Venezuela, oltre che verso gli operatori Mali Orange (solo mobile) e Malitel.

Ricordiamo che l’operatore Lycamobile ha prorogato la disponibilità anche di altre offerte mobile della gamma Lyca Mobile Italy. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata Lyca Mobile Italy White che arriva ad includere fino a 300 GB di traffico dati.