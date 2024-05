WhatsApp, state attenti: con questo trucco vi possono spiare

Gli anni hanno insegnato agli utenti che bisogna stare sempre sul pezzo per conoscere le principali novità. Anche quando si tratta di un’applicazione famosa come WhatsApp è necessario essere aggiornati siccome le cose cambiano in maniera repentina. La celebre applicazione di messaggistica istantanea ha mostrato tanti volti diversi in questi ultimi tempi, tutto dovuto ai tanti miglioramenti introdotti.

Fortunatamente gli utenti sono sempre stati al passo e non hanno mai perso nulla, ma probabilmente qualcosa è rimasto fuori dalla loro conoscenza. Secondo quanto riportato infatti ci sarebbero delle applicazioni di terze parti che avrebbero preso terreno negli ultimi anni. Molte di queste si sono evolute a tal punto da diventare una certezza, esattamente come quella che consente ad oggi di spiare i movimenti delle persone.

Diversi utenti che usano WhatsApp hanno sempre avuto paura dello spionaggio, ma in questo caso non si tratta di quello ormai debellato da tempo. L’applicazione in questione, che peraltro al momento è gratuita ed anche legale, permette solo di sapere quando una persona entra o esce dalla chat.

WhatsApp: ecco come scoprire quando una persona entra in chat o esce

Non serve fare molto per riuscire a godersi questa risorsa, la quale non è che una semplice applicazione da scaricare. WhatsApp non conosce la sua esistenza, ma da quando gli utenti se ne sono accorti tutto è cambiato: con Whats Tracker c’è una soluzione in più.

Basta scaricarla ed avviarla per far partire l’intero processo. Tutto ciò che serve è scegliere uno o più utenti da tenere sotto controllo durante la giornata. Quando questi entreranno in WhatsApp, arriverà una notifica sul vostro smartphone a segnalarvelo. Lo stesso succederà nel momento in cui usciranno dalla chat.

Per completezza, a fine giornata ci sarà anche un rapporto completo con tutti gli orari. Anche coloro che nascondono il loro ultimo accesso o lo stato “online” non potranno nulla.