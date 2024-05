Rientra in TIM con le 3 offerte Power fino a 300 GB, c’è il 5G gratis

In questo momento sembra che il vento stia cambiando nel mondo della telefonia mobile italiana, soprattutto dal lato di TIM. Si tratta di tutt’altri tempi rispetto a quando si optava solo per alcuni gestori e basta.

Basti pensare che in passato nessuno tendeva a dare adito e merito ai gestori virtuali, ai quali oggi sembrano aver preso il sopravvento. Per riuscire a resistere a questa ondata, le grandi aziende tra cui anche TIM stanno lanciando sempre più nuove offerte. Il colosso italiano proprio in questi ultimi tempi ha messo sul piatto svariate opportunità, tutte comprese di minuti, messaggi e giga.

TIM, le nuove Power dominano la scena mobile: ecco cosa includono al loro interno

Si parte innanzitutto con una proposta che farebbe gola a chiunque, probabilmente la migliore delle tre, la nuova Power Special. Con questa soluzione, TIM riesce a garantire tanto soprattutto ai più esigenti: al suo interno ecco infatti chiamate illimitate verso chiunque, 200 messaggi verso tutti e addirittura 300 giga per navigare sul web in 5G. Il prezzo mensile consiste in una somma di soli 9,99 €.

A seguire ci sono altre due proposte che potrebbero tornare utili per chi non vuole spendere troppo ma avendo comunque tutto. Ecco la Power Iron e la Power Supreme Easy. Con ognuna delle due si possono avere minuti e messaggi esattamente come con la Power Special, ma cambiano giga e prezzo. La prima consente di avere 150 giga al mese in 4G, mentre la seconda 200 giga. Il prezzo della prima offerta tra queste due è di 6,99 € mensili, con la seconda che invece sale a 7,99.

Oltre a tutto ciò, c’è da segnalare anche un grande vantaggio che offre TIM: gli utenti che scelgono queste offerte, potranno avere il primo mese gratis e il costo di attivazione azzerato.

TIM in più garantisce a tutti coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad la possibilità di sottoscrivere le Power.