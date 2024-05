Volkswagen Golf GTI: la potenza e l'innovazione arrivano in Italia

La leggendaria Volkswagen Golf GTI è già pronta ad entrare nel mercato italiano per conquistare tantissimi clienti. La casa automobilistica tedesca ha aperto gli ordini per la sua favolosa auto, che presenta un nuovo stile migliorato nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni.

La Volkswagen Golf GTI ha un potente motore a 4 cilindri turbo di 2 litri, capace di erogare 195 kW (265 CV), 20 CV in più rispetto al modello precedente. Con una coppia di 370 Nm, il propulsore è stato abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti, gestibile manualmente tramite i paddle sul volante. Le prestazioni donano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La trazione anteriore, inoltre, è supportata da un differenziale autobloccante meccanico.

Volkswagen Golf: grandiose prestazioni e look aggressive

La nuova Golf GTI presenta uno stile diverso, più aggressivo, rinnovato rispetto a quello precedente, più accattivante. I nuovi fari a LED, il logo Volkswagen illuminato posti sul davanti e i gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati regalano alla vettura un look moderno e sofisticato. L’auto è dotata (di seri) di cerchi in lega Richmond dalla grandezza di 18 pollici, ma si può anche optare per cerchi Queenstown da 19 pollici disponibili come optional.

All’interno, si ritrova la stessa anima sportiva della Volkswagen GTI. I sedili sportivi con poggiatesta integrati e il caratteristico motivo a quadri, accompagnati da cuciture decorative rosse sui sedili, sul bracciolo centrale, sui tappetini e sul volante multifunzione. I pedali in acciaio inox spazzolato e l’imperiale nero completano il look. Il Digital Cockpit Pro aggiornato, con un display touch da 12,9 pollici per il sistema infotainment, è probabilmente l’elemento più tecnologico di tutta l’auto ed include anche un assistente vocale con supporto per ChatGPT.

La dotazione di serie della nuova Golf GTI è ricca di opzioni, contenenti diverse tecnologie che vanno ad implementarne sia il comfort che la sicurezza. Tra le sue specifiche, potremmo trovare l’illuminazione ambientale interna con ben 30 tonalità diverse o anche il sistema Climatronic a 3 zone. Invece, se consideriamo la guida in sé, sono disponibili l’Adaptive Cruise Control per una guida rilassata, l’Advanced Driver Activity Assist che serve a monitorare l’attenzione del conducente, il Front Assist per il riconoscimento pedoni e ciclisti e per ultimo (ma non meno importante) il Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale. La nuova Volkswagen Golf GTI è già ordinabile in Italia e il costo parte dai 44.950 euro. Le prime consegne sono previste per la fine dell’estate, quindi non si dovrà attendere poi così tanto.