Very Mobile propone ai propri e ai nuovi clienti delle promozioni telefoniche davvero esclusive.

L’operatore virtuale, che si poggia sulla rete di WindTre, è famoso nel nostro paese per fornire agli utenti una un’ampia gamma di tariffe telefoniche fra cui scegliere, tutte accomunate da una qualità impressionante dei servizi e dei prezzi super accessibili.

Le offerte telefoniche proposte da Very Mobile sono davvero tante e soprattutto di semplice attivazione. Vediamo insieme quali sono le più vantaggiose, per godersi un’estate tranquilla e ricca di giga.

Very mobile: le migliori offerte telefoniche per godersi l’estate

Distinguiamo le offerte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile disponibili in base alla provenienza del cliente.

Per i clienti che devono attivare un nuovo numero l’operatore propone se tariffe super convenienti:

1 giga, minuti ed SMS a consumo per la connessione dei dispositivi smart delle vostre abitazioni a soli 2,99 euro al mese

200 giga, minuti ed SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese

250 giga, minuti SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese

320 giga, minuti e SMS illimitati a sol i 9,99 euro al mese

400 giga A soli 11,99 euro al mese

600 giga a soli 13,99 euro al mese

Per quanto riguarda, invece, le promozioni telefoniche disponibili per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali come Fastweb, CoopVoce, Iliad è 1Mobile, l’operatore propone:

10 giga, minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese

150 giga, minuti SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese

200 giga, minuti SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese

250 giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese

320 giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese

Infine, per i clienti provenienti da altri operatori telefonici quali, TIM, WindTre, Vodafone, Kena Mobile, Spusu e Ho.Mobile, sono disponibili le seguenti offerte: