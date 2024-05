WhatsApp: arriva il contagocce nell’editor di disegno

WhatsApp continua a sorprendere i suoi utenti con aggiornamenti che arricchiscono l’esperienza complessiva della piattaforma di messaggistica più popolare al mondo. La novità più recente, riportata da WABetaInfo, riguarda la beta 2.24.10.23 per Android. Qui è stato introdotto un nuovo strumento nell’editor di disegno per foto e immagini, il contagocce.

Quest’ ultimo è accessibile tramite un’icona situata in basso a sinistra dell’editor e consente di selezionare e utilizzare colori campionati direttamente dalle immagini. Si tratta di una funzione comune in molti software di grafica, ma che mancava su WhatsApp.

WhatsApp, come utilizzare l’ultima opzione introdotta

Il contagocce permette di prelevare un colore da un punto specifico di un’immagine e usarlo per disegnare o scrivere. In questo modo avrete la possibilità di migliorare la precisione e la coerenza cromatica delle modifiche. Gli utenti non dovranno più cercare manualmente tra le 24 opzioni di colore predefinite. Tutto ciò contribuisce quindi a fare risparmiare tempo e a rendere il processo di personalizzazione delle foto più intuitivo e veloce.

Al momento, tale funzionalità è disponibile solo nella versione beta dell’app. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata nella versione stabile. Ma dato che si tratta di un aggiornamento relativamente semplice, è probabile che non passerà molto tempo prima che diventi accessibile a tutti. La rapidità con cui queste piccole innovazioni vengono implementate testimonia l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente il servizio offerto.

Insomma, l’introduzione del contagocce è solo l’ultimo esempio di come la piattaforma continui ad affinare e migliorare il suo servizio. Tra le altre recenti innovazioni, l’app ha iniziato a sperimentare anche altre novità. Come la creazione e la condivisione di immagini generate dall’intelligenza artificiale. Altra dimostrazione del continuo impegno verso l’innovazione tecnologica. Non a caso WhatsApp punta sempre a soddisfare le esigenze dei suoi utilizzatori. In modo particolare tenendo conto dei feedback e delle opinioni rilasciate da questi ultimi sul suo blog ufficiale, WeBeta Info.