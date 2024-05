Microsoft Surface Laptop 5 è a tutti gli effetti il notebook di fascia medio-alta indicato per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo estremamente versatile, che permetta di svolgere la maggior parte delle operazioni, offrendo anche la massima possibilità di trasporto (definita comunemente portabilità).

Il display è un PixelSense da 13,5 pollici di diagonale, con 201 ppi e protezione Gorilla Glass, accoppiato con un processore molto performante, parliamo appunto di Intel Core i5 di dodicesima generazione, che prevede poi 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, anche se comunque la scheda grafica non è dedicata, essendo saldata direttamente sulla scheda madre, è una Iris Xe Graphics.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere a costo zero solo con il nostro canale Telegram ufficiale, oltre a scoprire le migliori offerte esclusive.

Microsoft Surface Laptop 5, che promozione oggi su Amazon

E’ facilissimo pensare di risparmiare al massimo sull’acquisto di questo prodotto grazie al supporto di Amazon, in questi giorni gli utenti possono vedere applicato direttamente uno sconto di 600 euro sul valore originario di listino di 1499 euro, così da arrivare a dover sostenere una spesa finale di soli 899 euro (sconto del 40%). Collegatevi qui per l’acquisto.

Come vi anticipavamo, i suoi punti di forza sono spesso legati ad una estrema facilità di trasporto, poiché il laptop ha dimensioni di 308 x 223 x 14,5 millimetri, con un peso inferiore a 1,3kg (dipendentemente dal materiale utilizzato per la realizzazione). Pensare di avere tra le mani un notebook con uno spessore di soli 1,4 centimetri è un qualcosa di quasi unico nel proprio genere, in grado di aprire tantissime porte nell’utilizzo quotidiano.

Non mancano all’appello tutte le tecnologie più recenti, come WiFi 6 (dual-band), ma anche bluetooth 5.1 ed una serie di porte fisiche di grande interesse: USB-C con USB 4.0, USB-A 3.1, un connettore per l’utilizzo di cuffie (jack da 3,5mm) ed una porta Surface Connect.