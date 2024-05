Samsung Galaxy S23 è in assoluto lo smartphone del momento, un prodotto che, nonostante sia sul mercato da più di un anno, riesce a conquistare i cuori di milioni di consumatori grazie al suo rapporto qualità/prezzo eccezionale, ma soprattutto con lo sconto disponibile proprio in questi giorni.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un Super AMOLED che permette addirittura di raggiungere i 120Hz di refresh rate, regolandoli in base all’applicazione avviata. Sotto il cofano è disponibile un processore di ottima qualità, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, fino ad arrivare a complessivamente una resa fotografica più che discreta, data la presenza di un sensore principale da 50 megapixel.

Samsung Galaxy S23: il prezzo di oggi è folle

Il prezzo disponibile in questi giorni su Amazon è davvero da primo della classe, se pensate infatti che per il suo acquisto all’origine erano necessari 979 euro, oggi basteranno 649 euro per avere comunque la certezza di riuscire ad acquistare uno smartphone con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato. Premete qui per effettuare l’ordine.

Ciò che lo rende particolarmente speciale nel periodo, tra le varie cose ovviamente, è la possibilità di ricevere anche un regalo inatteso e di ottima qualità generale: le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono completamente in omaggio, basterà registrare il prodotto su Samsung Members, il sito ufficiale dell’azienda, entro il tempo limite indicato, per avere la certezza di ricevere l’omaggio direttamente al proprio domicilio.

L’unico difetto di questo prodotto è forse rappresentato dalla batteria, un componente da 3900 mAh che a tutti gli effetti risulta essere qualitativamente inferiore rispetto a ciò che ci saremmo effettivamente aspettati di vedere.