Renault Arkana Esprit Alpine è un SUV sportivo, grazie proprio alla versione Esprit Alpine che ne innalza notevolmente le prestazioni portando con sè tante accortezze estetiche che la rendono estremamente allettante. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design risente sotto alcuni aspetti della versione in prova, è infatti molto più aggressivo e sportivo sotto tanti punti di vista, partendo ad esempio dalla calandra, che riprende il logo stesso di Renault, fari full LED con una firma luminosa che caratterizza un’estetica che vuole assolutamente distinguersi dalla massa. Non mancano griglie, sia di aerazione che di design, rifinite con un nero lucido molto elegante, e che va in contrasto con il logo in argento spazzolato di casa Renault.

Spostandoci sulla fiancata possiamo notare cerchi in lega da 19 pollici con una trama molto bella e la scritta Alpine che ricorda proprio la versione di cui si è in possesso, al cui fianco trova posto una minigonna bicolore, nero e argento, elegante ed allo stesso tempo aggressiva al punto giusto. L’altezza da terra è stata maggiorata, raggiungendo i 162,5 centimetri di altezza della vettura, così da poter utilizzare senza troppi pensieri anche su strade sterrate o dissestate.

La parte che più ha catturato la nostra attenzione è sicuramente il posteriore, con scritta Arkana in contrasto, la firma digitale che crea un continuum impreziosendo il retro, per finire con una gonna con due scarichi neri lucidi che vanno a riprendere le altre finiture viste sul lato ed anteriormente. Gli ultimi dettagli sono legati ad una antenna a pinna di squalo, un lunotto posteriore molto grande e dalle curve sinuose, con vetri oscurati nella parte posteriore. Il portellone non è elettroattuato, ed è un peccato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, è comunque molto capiente, raggiunge 513 litri, con ruotino di scorta nella parte inferiore, senza abbassare i sedili (altrimenti si superano i 1000 litri).

Interni e Infotainment

Gli interni sono curati in ogni minimo dettaglio, sono il giusto mix tra alcantara, con cuciture in contrasto davvero molto sportive, ed una modanatura che ricorda ferro o un metallo spazzolato, in grado di innalzare notevolmente il livello qualitativo della vettura. I sedili sono in ecopelle traforata, con cinture che presentano la parte interna di colore blu, tutto molto bello, peccato che lo spazio per tre adulti non sia tantissimo, appena sufficiente quello per le gambe. Nel tunnel centrale troviamo, oltre alle bocchette dell’aerazione, due USB-A ed una 12V.

Spostandoci anteriormente troviamo sedili sportivi, che avvolgono maggiormente i fianchi del guidatore, con sistema audio Bose, e battitacco Alpine in alluminio. Il volante, anch’esso in ecopelle traforata con cuciture a contrasto, l’eleganza viene ripresa anche davanti con una firma luminosa LED che va ad incorniciare le portiere e tutta la console del guidatore.

Nel tunnel centrale troviamo un cambio piccolo, che avevamo visto anche sulle Zoe, due porte USB-A, un jack da 3,5mm (AUX), la presa 12V, il freno a mano elettronico, basetta per la ricarica wireless, due porta bicchieri, un pozzetto in cui stivare piccoli oggetti, ed il bracciolo che si può allungare a seconda delle necessità. Sono presenti due display, dietro il volante un cruscotto digitale da 10 pollici facilmente personalizzabile (ad esempio è possibile visualizzare anche il navigatore), ed un grande pannello in verticale al centro, che supporta Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Non mancano all’appello i tasti fisici per la regolazione delle impostazioni, in parte sul lato sinistro del cruscotto (come il riscaldamento del volante), mentre la maggior parte sono allocato al di sotto del display centrale. Tra questi spiccano il riscaldamento dei sedili, l’attivazione della modalità Full Electric (fino ad una velocità massima di 55km/h), e MySense, che permette una personalizzazione di alcune impostazioni di guida, oltre alle luci ambientali interne. Questa versione è caratterizzata dalla presenza di un tettuccio apribile, regolabile con una manopola posta nella parte superiore, con vari step di regolazione/apertura (mentre la tendina è manuale).

Prestazioni e Guidabilità

Renault Arkana Esprit Alpine è una vettura Full-Hybrid, quindi motore endotermico a benzina ed elettrico, con 145CV ed una accelerazione da 0-100km/h in 10,8 secondi, con velocità massima di 172 km/h. La postazione di guida è comoda, bisogna solo considerare che lo spazio per la testa non è elevatissimo, i sedili sono elettronici, la visuale è ottima, si vede ben la strada e non il cofano, sebbene il lunotto posteriore sia facilmente ostruibile dalla presenza di adulti seduti sui sedili posteriori.

Le sospensioni non sono male, forse leggermente rigide, ma attutiscono bene le buche o i dissesti della strada, l’insonorizzazione è abbastanza buona. I consumi sono ottimi, infatti con un pieno in una modalità misto si raggiungono 780km di autonomia, nel nostro utilizzo abbiamo avuto un consumo di 6,5 litri ogni 100km.

Renault Arkana Esprit Alpine – conclusioni

Al giorno d’oggi è davvero difficile trovare vetture che presentano grandi problemi, ed allo stesso tempo il livello qualitativo si è innalzato notevolmente, tanto da rendere la Renault Arkana Esprit Alpine una vettura dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che possiamo promuovere a pieni voti e consigliare a tutti gli utenti che vogliono un SUV coupè versatile.

La versione Evolution, quella base per intenderci, parte da 29’750 euro, la Techno parte da 31’250 euro, fino ad arrivare alla Esprit Alpine a partire da 36’150 euro. Prezzi comunque allineati con il mercato, con tanto design e qualità, forse meno le prestazioni.