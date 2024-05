Google, colosso dell’industria tecnologica, sta per svelare un importante cambiamento per i suoi futuri smartphone Pixel 10, previsti per il 2025 (sebbene il nome sia ancora provvisorio): una nuova fonderia sarà incaricata della produzione dei suoi chip custom Tensor, con un passaggio da Samsung a TSMC. La notizia arriva da Android Authority, autorevole fonte nel mondo dell’informazione tecnologica, che ha rivelato l’esistenza di prove concrete provenienti da un database pubblico.

Una bolla di spedizione molto sospetta

Le prove in questione sono state scoperte in una bolla di spedizione indirizzata a Tessolve, un’azienda indiana specializzata nel settore dei semiconduttori. Il nome del prodotto, una stringa alfanumerica apparentemente criptica, ha comunque rivelato dettagli significativi una volta esaminato attentamente. In particolare, “LGA” sembra essere la chiave di lettura principale, presumibilmente un’abbreviazione di “Laguna Beach“, il nome in codice del Tensor G5, il processore destinato a equipaggiare i Pixel 10 e altri dispositivi della stessa generazione.

Ma non è tutto: la sigla rivela anche una dicitura inequivocabile, “TSMC“, confermando così il passaggio dalla fonderia Samsung a TSMC per la produzione dei chip Tensor. Ulteriori dettagli emergono una volta decifrata completamente la sigla: il chip si trova nella sua prima revisione, indicata dal codice “A0“, suggerendo uno stato di sviluppo ancora preliminare. La presenza di “NPI” potrebbe indicare la fase di lancio di un nuovo prodotto, mentre la capacità di memoria di 16 GB, in modo ironico, sembra provenire ancora da Samsung, il fornitore precedente dei chip Tensor.

Negli ultimi tempi, si è osservata una tendenza a favore di TSMC rispetto a Samsung nel settore delle fonderie di semiconduttori, a causa della maggiore efficienza termica ed energetica offerta dai processi di produzione di TSMC. TE’ interessante notare che Samsung abbia comunque giocato un ruolo nel processo di sviluppo del Tensor stesso, il che ha reso inevitabile il coinvolgimento di entrambe le società nel processo di produzione.

Questo passaggio rappresenta un momento significativo nel panorama dell’industria dei semiconduttori e dei dispositivi mobili, e l’impatto potenziale su prestazioni e innovazione dei futuri Pixel 10 è oggetto di grande interesse e speculazione da parte degli appassionati e degli analisti del settore.