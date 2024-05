La nuova JeepWagoneer S sembra essere destinata a diventare la prima Jeep elettrica con una presenza globale. L’ auto è infatti pronta a fare il suo debutto ufficiale il prossimo 30 maggio. Nonostante ci sia ancora da aspettare per la presentazione effettiva il veicolo è già stato “svelato”. Ciò perché l’azienda ha deciso di mostrare alcune sue interessanti caratteristiche attraverso un video promozionale diffuso sui canali social dell’azienda. Tale modello sarà lanciato inizialmente nei mercati di Stati Uniti e Canada. Segnando un passo importante per il marchio verso l’elettrificazione globale.

Jeep Wagoneer S, uno sguardo alle caratteristiche estetiche e funzionali

Il design della Jeep Wagoneer S è stato attentamente progettato per attirare l’attenzione. La parte frontale si distingue per una barra LED. Quest’ultima si estende per tutta la larghezza e una griglia a sette elementi retroilluminati. Tutto ciò contribuisce a conferire al SUV un aspetto moderno e aggressivo. La parte posteriore è caratterizzata da un grande spoiler, che aggiunge un tocco sportivo. Ma il video pubblicato non si limita solo alla visione degli esterni. Infatti vengono mostrati anche gli interni dell’auto. Con particolari come il volante, la console centrale e una strumentazione digitale avanzata. In più, è stata anche confermata la presenza di uno schermo touch dedicato al passeggero anteriore. Un dettaglio già anticipato nel teaser di gennaio.

Dal punto di vista delle prestazioni, la JeepWagoneerS si posiziona come la versione più potente del marchio. Essa è equipaggiata con una configurazione a doppio motore. In quanto sviluppa una potenza combinata di 600 cavalli e una coppia di 837 Nm. Secondo i dati forniti, è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie in soli 3,4 secondi. Superando il precedente record detenuto dalla Grand Cherokee Trackhawk con motore Hemi. Ciò fa dì lei la Jeep più scattante di sempre. Ma anche un serio concorrente per la Tesla Model Y. La WagoneerS promette poi un’autonomia di oltre 480 chilometri con una singola carica, grazie alla piattaforma STLA Large di Stellantis. È probabile che in futuro vengano proposte anche varianti con potenze e capacità di batteria diverse. Così da rispondere alle esigenze di un pubblico più ampio.