In occasione del lancio delle nuove promozioni per l’estate 2024, iniziate il 27 maggio, WindTre ha deciso di prorogare le sue attuali offerte di rete mobile e fissa fino a metà giugno 2024. Queste proroghe si aggiungono alle nuove offerte già anticipate, come le promozioni Voce 5G, Voce 5G Easy Pay, la IoT Smart Security Summer Promo, il raddoppio dei Giga per le offerte Super 5G e Family 5G, e le nuove opzioni con smartphone incluso, come Unlimited Smart 5G e Pack 5G Reload exChange.

Le attuali offerte standard di WindTre per i segmenti mobile e fisso, che scadevano il 26 maggio 2024, saranno quindi prorogate fino al 16 giugno 2024, salvo ulteriori modifiche. Tra queste, la promozione che raddoppia i Giga dell’offerta Start 5G continuerà a essere disponibile. Anche le altre offerte del portafoglio mobile, comprese quelle in convergenza con WindTre Luce e Gas, saranno estese. Per i clienti stranieri, le offerte della gamma Call Your Country saranno prorogate fino a metà giugno.

WindTre promuove le nuove Summer Promo

Una novità riguarda la chiusura definitiva delle app WindTre Family Protect e Junior Protect a partire dal 27 maggio 2024. Queste applicazioni, già escluse dall’offerta Super 5G Under 14+ dal 19 febbraio 2024, non saranno più disponibili né per nuovi né per vecchi clienti.

Per quanto riguarda la rete fissa, le offerte WindTre Super Fibra, disponibili nelle tecnologie FTTC e Fibra FTTH, saranno prorogate fino al 16 giugno 2024. La promozione che azzera il costo di attivazione una tantum per la linea Fibra FTTH su rete Open Fiber, valida dal 4 marzo 2024, sarà anch’essa prorogata. Questa promozione è disponibile per le grandi aree urbane coperte da Open Fiber, dove il costo di attivazione di 39,99 euro è stato azzerato. Per le aree bianche coperte da Open Fiber, il costo di attivazione una tantum continuerà a essere scontato a 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Anche le offerte Super Internet Casa in tecnologia FWA Outdoor 5G saranno prorogate fino al 16 giugno 2024, insieme a quelle in FWA Indoor 4G e 5G. La promozione mobile convergente Unlimited con Super Internet Casa rimarrà disponibile.

Da metà novembre 2022, WindTre ha introdotto una clausola sulle nuove attivazioni di rete mobile e fissa, che prevede l’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione. Questa clausola consente all’operatore di aumentare i prezzi a partire da gennaio 2024, in linea con l’indice dei costi al consumo di ISTAT. L’AGCOM ha approvato un nuovo regolamento a dicembre 2023 che disciplina i contratti tra operatori di telefonia e clienti finali, introducendo regole precise sull’adeguamento dei prezzi. Tra queste, l’adeguamento non potrà avvenire prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale e l’utilizzo di percentuali aggiuntive rispetto all’inflazione consentirà ai clienti di recedere gratuitamente.