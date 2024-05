WindTre ha appena annunciato un aggiornamento delle condizioni contrattuali per alcune delle sue offerte con traffico dati incluso. Queste modifiche entreranno in vigore il 10 luglio, mentre il costo mensile subirà un adeguamento di +2 euro al mese a partire dai rinnovi successivi al 9 luglio. Curiosamente, anziché parlare di “condizioni“, l’operatore si riferisce a queste modifiche come “vantaggi” nella sezione WindTre Informa, dove vengono comunicate le variazioni contrattuali.

WindTre cambia il gioco per tutti

Questa rimodulazione prevista per luglio viene presentata come un’opportunità di “benefici” per gli utenti, offrendo loro la possibilità di accettare o rifiutare le nuove condizioni senza costi aggiuntivi. WindTre motiva la variazione sottolineando il proprio impegno nell’investire nel miglioramento della rete per offrire una connessione sempre più affidabile e veloce, oltre che per rispondere alle esigenze del mercato.

Le opzioni offerte agli utenti includono l’accettazione della rimodulazione con un aumento dei dati, fino a un massimo di GIGA Illimitati alla massima velocità disponibile. I dettagli sui benefici sono comunicati tramite SMS ai clienti interessati. In alternativa, gli utenti possono scegliere un’offerta Plus che mantiene gli stessi contenuti dell’offerta attuale, ma offre anche un’integrazione di contenuto aggiuntivo, come Giga extra o 50 SMS in più al mese a partire dal 2 agosto 2024. Anche in questo caso, i dettagli vengono comunicati tramite SMS.

Come aderire o rifiutare la rimodulazione

Per aderire all’offerta Plus o per rifiutare la rimodulazione, gli utenti devono inviare un SMS gratuito al 40400 con la scritta “Optin” entro i tempi indicati nell’SMS ricevuto. E’ importante sapere che gli utenti hanno il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, come previsto dalla normativa europea sulle comunicazioni elettroniche.

Per esercitare il diritto di recesso, gli utenti devono inviare una comunicazione con la causale “Modifica delle condizioni contrattuali” tramite raccomandata A/R, PEC, chiamata al servizio clienti 159, presso un punto vendita WindTre, o compilando l’apposito modulo sul sito ufficiale. Inoltre, se l’offerta voce è associata ad un’altra linea o contratto, saranno necessarie ulteriori considerazioni.

Infine, per qualsiasi informazione non chiara o non espressamente riportata, è consigliabile consultare il sito ufficiale o contattare il servizio clienti 159.