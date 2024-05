Cerchi prodotti tecnologici a costi favolosi che ti consentano di risparmiare? Comet è lo store che potresti scegliere. Questa azienda favolosa propone sconti grandiosi su una marea di prodotti eccezionali a prezzi molto convenienti. Troverai qualunque cosa davvero, andando dai più famosi smartphone sulla piazza agli elettrodomestici di grandi dimensioni che potrebbero servirti a casa. Pensavi proprio ad una lavatrice, un’asciugatrice o anche ad un frigorifero con un ampio lato dedicato ai surgelati per i tuoi gelati preferiti? C’è tutto e pure di più.

Non devi preoccuparti se non dovessero essere store Comet nelle tue vicinanze. Le offerte vantaggiose proposte nei volantini sono sempre presenti anche online tra le pagine del suo organizzatissimo sito web dove potrai leggere tutti i dettagli su ogni singolo prodotto. Può una lavatrice arrivarti direttamente a casa se la ordini online? Certo che sì! E se qualcosa andasse storto? Fai il reso o contatta l’assistenza e risolverai in un attimo i tuoi problemi.

Ti aspettano elettrodomestici favolosi a prezzi super da Comet

Pensavi ad un nuovo frigo per la tua cucina? Comet ti propone così tanti modelli speciali! Puoi scegliere il favoloso Candy Frigorifero 2 Porte in un colore argento elegantissimo a soli 529,00€ dal design moderno. Puoi, altrimenti, optare per il modello Candy Fresco CCE4T620ES, con congelatore a cassetto sotto alla zona frigo, disponibile al prezzo davvero appetibile di 449,00€.

Se sei stanco di lavare i piatti a mano, oppure il tuo ex device è solo da buttare, approfitta delle promozioni sulle lavastoviglie da Comet. La AEG FSE76738P ad incasso piò essere tua al prezzo eccezionale di 999,00€. Ti garantirà che ogni bicchiere, forchetta, tazza o pentola sia sempre brillante, come appena comprata. Se preferisci magari un’opzione più economica, più nelle tue tasche, puoi scegliere la Beko – BDFN26440XC a soli 439,90€. Ed una lavasciuga? Il dispositivo LG potrebbe aiutarti nei giorni uggiosi. Vestiti lavati e profumati in poco tempo pagando solo 499,00€. Per scoprire tutte le offerte disponibili, sfoglia il Volantino Comet o visita il sito web online. Non perdere l’occasione di risparmiare!