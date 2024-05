I nuovi Pixel 9 sono sempre più vicini e con le diverse indiscrezioni online è possibile conoscere già una buona parte delle informazioni che li riguardano. A partire dalle scorse settimane, infatti, sono emersi diversi leak che riguardano la nuova serie di smartphone. Secondo quando emerso arriveranno sul mercato tre nuovi modelli del noto pieghevole. Inoltre, è stato rivelato che ci saranno interessanti novità per quanto riguarda il loro design e le schede tecniche. In aggiunta, proprio in questi giorni, TT Technology ha realizzato un video, diffuso online, in cui viene evidenziato quanto emerso fino ad ora.

Le principali notizie riguardo i nuovi Pixel 9

All’interno del video vengono mostrati alcuni render, particolarmente accurati, dei dispositivi Pixel 9 e 9 Pro. Secondo quanto riportato sarebbero confermati i design per i tre nuovi modelli, i due citati ed anche la variante 9Pro XL. In quest’ultimo caso il modulo fotografico posteriore risulta aggiornato e i bordi sono molto più arrotondati.

E non è tutto. Nel video vengono mostrate anche le possibili varianti delle colorazioni. Ci sarebbero quattro opzioni per ogni modello. Nello specifico, per i Pixel 9, si tratta di Peony (tonalità di rosa), Jade (tonalità di verde), Porcelain (tonalità di bianco / giallo) e Obsidian (tonalità di viola).

Ci sono poi le varianti per i Pixel9 Pro e 9Pro XL. Si tratta di: Porcelain(tonalità di bianco / giallo), Obsidian(tonalità di viola), Hazel(tonalità di verde), e Rose(tonalità di rosa).

Secondo quanto emerso però, la vera novità per i nuovi dispositivi sarà Gemini Nano, l’intelligenza artificiale di Google per gli smartphone. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla possibile data di rilascio. Sembra che la presentazione arriverà entro il prossimo autunno. Più precisamente ad inizio ottobre, o forse anche prima.

Per il prezzo, il Pixel 9 dovrebbe partire da circa 700 dollari, il Pixel9 Pro da 900dollari e il 9Pro XL da 1.100dollari. Suddetti prezzi varrebbero soprattutto per il mercato americano.