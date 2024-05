Auto elettriche: arriva la ricarica mobile di Yoshi Mobility

Yoshi Mobility, è un’azienda fino ad ora poco conosciuta ma che siamo sicuri ben presto riuscirà a raggiungere una certa popolarità. La società, infatti, sta proponendo una situazione a dir poco innovativa che andrà ad influenzare il settore della mobilità elettrica. Di che si tratta? Di un sistema di ricarica a domicilio delle auto elettriche. L’azienda, oltre alla ricarica, presenta anche una serie di servi che renderanno la vettura come nuova. Tra le proposte ci sono anche il lavaggio, il controllo ed anche la sostituzione dei tergicristalli, tutto a casa propria. L’idea della Yoshi Mobility potrebbe aiutare il mercato elettrico ad espandersi anche dove le colonnine di ricarica non sono presenti, diminuendo i disagi legati a tali problematica.

Il sistema di ricarica delle auto elettriche Yoshi Mobility si basa sull’uso compressori mobili. Dei furgoni vengono trasformati in vere e proprie stazioni di ricarica mobili, un po’ come della power bank giganti. Questi compressori mobili, che funzionano come caricabatterie rapidi da 240 kW, sono in grado di ricaricare fino a due auto elettriche contemporaneamente. Di quanto tempo hanno bisogno per la ricarica? Pochi minuti.

L’iniziativa potrebbe davvero essere una svolta per chi vuole acquistare un auto elettrica ma è scettico sulle ricariche e a buon ragione. In molte aree, soprattutto in Europa, l’installazione di colonnine di ricarica è ancora indietro rispetto alle necessità. Yoshi Mobility presenta così una soluzione pratica e immediata, oltre ad altri servizi molto comodi.

La ricarica SOS di Yoshi Mobility per le auto elettriche

Yoshi Mobility prevede l’espansione della produzione e la commercializzazione dei suoi sistemi per le auto elettriche su larga scala per l’inizio del prossimo anno. La tecnologia di alimentazione mobile, inoltre, non si limiterà a veicoli come furgoni, ma potrebbe anche essere estesa a vetture come i pick-up Chevrolet. Tale espansione consentirebbe una maggiore crescita dell’accesso alla ricarica delle auto elettriche, ovunque ci si trovi, anche lontano da infrastrutture su strada.

Attraverso un report condiviso da poco da Dataforce, entro il 2029 le vendite di auto elettriche supereranno quelle dei veicoli a combustione interna in Europa, il che rende l’importanza di questi sistemi ancora maggiore. Il rapporto prevede anche un pareggio nelle vendite nel 2028, seguito da un calo significativo per le auto a combustione interna nel 2029. Attualmente, le auto elettriche sono ancora al solo 16% delle vendite totali, ma si prevede e si spera che queste raggiungano almeno il 48% del mercato entro il 2029.