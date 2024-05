Il mondo dell’archiviazione di massa molto presto potrà accogliere due nuove famiglia di dischi magnetici di altissimo livello, un SSD ed un Hard Disk davvero incedibili e dalla capacità più elevata mai vista, vediamo insieme i dettagli.

I due dischi con maggiore capacità

SanDisk da 8Tb

Pensato per i content creator che hanno bisogno di accedere a grandi quantità di dati in HD e rapidamente, si tratta di un SSD pensato per eseguire backup di contenuti di grandi dimensioni, foto, clip video e documenti tutti in un unico dispositivo.

Susan Park, Vice President, Consumer Solutions, Western Digital ha attestato: “Con l’aumento nella produzione di contenuti digitali, cresce anche l’esigenza di soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni e ad alta capacità per aiutare a gestire e conservare questa mole di dati. L’espansione del nostro portafoglio di SSD è il primo passo per offrire ai content creator soluzioni di backup che garantiscano la velocità e la flessibilità di cui hanno bisogno per liberare la loro creatività. Entro il prossimo anno prevediamo di raddoppiare la capacità del SanDisk Desk Drive da 8 TB a 16 TB su una singola unità SSD per desktop.“.

L’SSD offre tagli di memoria da 4 e 8Tb, con una velocità di lettura fino a 1.000 MB/s che accoppiata ai software Apple Time Machine o backup automatico con il software Acronis True Image di Western Digital consentono i backup rapidi e veloci di ogni file.

I prezzi sono i seguenti:

versione da 4 TB: 447,99 euro

versione da 8 TB: 807,99 euro.

Western Digital 6Tb

In questo caso si parla di offrire una robusta esperienza di backup e archiviazione ad un prezzo decisamente contenuto, vero obbiettivo di questi due prodotti, accontentare chi non può spendere una somma incredibile per un singolo componente.

Nitin Kachhwaha, Director of Product Management di Western Digital dichiara: “Arricchire il nostro portfolio di prodotti con il primo hard drive portatile al mondo da 2.5” con capacità di 6TB è uno straordinario risultato tecnologico che ci permette di continuare a superare i nostri limiti, offrire una capacità di 6TB in un fattore forma così piccolo e a un prezzo accessibile dà a tutti la possibilità di essere flessibili per creare e mantenere tutti i contenuti più importanti in un unico drive portatile.“.

Il prezzo dei vari modelli oscilla infatti tra i 231,99 euro e i 286,99 euro.