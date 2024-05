Uno dei prezzi più bassi di sempre vi attende sull’acquisto di questo hard disk esterno, un componente di altissima qualità che permette al consumatore di raggiungere prestazioni di livello superiore senza, dover spendere poi così tanto.

Il prodotto viene creato direttamente da UnionSine, realtà molto conosciuta su Amazon per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Trattasi di una soluzione da 2,5 pollici e capacità di 500GB, le dimensioni sono il suo punto di forza, rappresentando 11,58 x 8 x 1,27 centimetri, ed un peso di 136 grammi (così da poterlo spostare senza alcuno sforzo). Naturalmente risulta essere perfettamente compatibile con un qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android, iOS, MacOS, Windows, Android TV o anche semplicemente una console di vario genere.

Approfittate delle offerte Amazon con i codici sconto gratis che potete avere solo oggi sul vostro smartphone, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Hard disk esterno in offertissima su Amazon

Un prezzo da non perdere sull’acquisto di un hard disk esterno di ottima qualità, stiamo parlando del modello già citato nei paragrafi precedenti, un dispositivo che viene a costare al consumatore finale solamente 28,99 euro, avendo la certezza di poter godere della velocità di trasferimento garantita dalla USB 3.0, nonostante si tratti di un HDD SATA non SSD. Cliccate qui per l’acquisto.

La sicurezza del disco sta veramente a cuore al produttore, infatti è stata pensata una struttura a più strati con coperchio, schermatura, chip per disco rigido e sostegno inferiore, con tanto di isolamento della membrana. Il prodotto viene commercializzato di base con formattazione EXFAT, tuttavia è possibile riformattarlo, come tutti i dischi in commercio, potendolo poi utilizzare con il device più desiderato e richiesto del momento. Il connettore che entrerà nel ricevitore è USB-A 3.0, come accennato in precedenza, mentre nell’hard disk esterno avremo un connettore standardizzato molto comune negli anni precedenti.