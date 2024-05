Acquistare una motosega a batteria può essere la più rapida soluzione per tutti gli utenti che comunque sono alla ricerca di un prodotto che gli permetta di raggiungere discrete prestazioni, senza essere costretti a spendere cifre superiori al normale.

Oggi su Amazon è possibile acquistare un set decisamente interessante, all’interno del quale, oltre alla classica motosega di cui sopra, si trovano anche tre catene (una montata e due in sostituzione), due batterie, una comoda custodia per il trasporto, un pennello, un paio di accessori, i guanti per l’utilizzo ed il caricatore da parete per la ricarica della batteria stessa.

Mini motosega elettrica a batteria: che prezzo Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto può davvero essere considerato di tutto rispetto, dal momento in cui comunque sarebbe disponibile ad un listino di soli 59 euro. Proprio in questi giorni è stato inoltre reso disponibile un coupon del valore di 10 euro, che deve essere applicato manualmente dal consumatore, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 49 euro. Disponibile a questo link.

Le dimensioni del prodotto sono tutt’altro che elevato, in quanto può raggiungere 32 x 21 x 12 centimetri, ed un peso che si aggira attorno a 1,08 chilogrammi. Ciò che la rende speciale, oltre chiaramente ad un prezzo conveniente, è anche la presenza di luci LED sulla parte anteriore, così da poter illuminare l’area di lavoro, oltre ad un lucchetto di sicurezza. Quest’ultimo è fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti, ad esempio accensioni involontarie, con appunto problemi di sicurezza. Nell’esatto momento in cui vi scriviamo, il prodotto è disponibile solo ed esclusivamente in un’unica colorazione, l’autonomia della batteria dovrebbe essere più che sufficiente per un utilizzo prolungato anche su più giorni del prodotto stesso.