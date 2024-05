Negli ultimi tempi si sta parlando molto di un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimo è stato sviluppato da un team dell’Università di Washington e permette di isolare la voce di una specifica persona semplicemente guardandola per alcuni secondi. Suddette nuove cuffie intelligenti (AI) gli utenti saranno in grado di accedere ad una nuova esperienza di ascolto personalizzata. Come funziona questa tecnologia? Ci sono tre elementi principali.

Ecco come funzionano le nuove cuffie AI

In una conversazione, quando il grande rumore intorno impedisce di sentire la voce dell’interlocutore basta indossare questi strumenti, dotati di microfoni. A questo punto gli utenti dovranno solo guardare la persona con cui vogliono parlare e premere un tasto. Dunque, il primo elemento riguarda l’identificazione.

Il secondo invece è l’apprendimento. I microfoni, infatti, captano le onde sonore della voce. In questo modo il sistema, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, impara a riconoscerle. Infine, il terzo elemento riguarda l’isolamento. Le cuffie AI cancellano tuti gli altri suoni circostanti. In questo modo sarà possibile sentire solo la voce del proprio interlocutore selezionato, anche quando non si guarda più suddetta persona o ci si sposta.

Il sistema utilizzato si chiama “Target Speech Hearing” (TSH) ed è ancora in fase di sviluppo. I risultati ottenuti dai test condotti su 21 soggetti sono già molto promettenti. Al momento, il TSH si può focalizzare solo su uno speaker alla volta e funziona meglio quando ci sono meno rumori forti provenienti dalla stessa direzione da cui viene la voce che si intende ascoltare. Il team però sta già lavorando per migliorare le prestazioni. Inoltre, lo scopo della ricerca in corso è quella di rendere il sistema compatibile con qualsiasi tipo di auricolari, compresi gli apparecchi acustici, così che tutti possano diventare delle “Cuffie AI”.

Non resta che attendere i futuri sviluppi di questo lavoro per scoprire quando sarà possibile indossare questa interessante tecnologia con l’intelligenza artificiale. Con le cuffie intelligenti AI si potrà ottenere un ascolto nitido e personalizzato.