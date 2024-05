Xiaomi 13T lo possiamo definire come un medio di gamma di ottima qualità, che però nasconde specifiche che gli permettono di innalzarsi notevolmente in termini di livello qualitativo, andando a minare anche i prodotti legati alla fascia più alta del medesimo settore.

Il prodotto ha dimensioni relativamente contenute, potendo raggiungere 162,2 x 75,7 x 8,49 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 197 grammi. Il pannello è di 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED con risoluzione 1220 x 2712 pixel, 446 ppi ed un refresh rate che può raggiungere anche i 144Hz, affidandosi alla protezione garantita dal Gorilla Glass 5. Il processore è il Mediatek Dimensity 8200, un octa-core con frequenza di clock fissata a 3,1GHz, che viene affiancato da una GPU Mali-G610, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (attenzione però, la ROM non è espandibile tramite microSD).

Xiaomi 13T: un prezzo mai visto prima d’ora

Acquistare lo Xiaomi 13T non richiede un esborso particolarmente elevato, infatti oggi può essere vostro con il pagamento di soli 382 euro, approfittando così dello sconto del 42% che lo abbassa rispetto ai 654 euro previsti originariamente di listino. Collegatevi qui per acquistarlo.

Ciò su cui Xiaomi ha lavorato duramente nel corso dell’ultimo periodo è sicuramente il comparto fotografico, con nella parte posteriore ben 3 sensori di ottima qualità generale: un principale da 50 megapixel, con il quale riuscire a scattare istantanee di qualità, seguito poi da un ultragrandangolare da 50 megapixel, ideato per allargare il campo di visione, per finire con lo zoom da 12 megapixel, utilissimo per riuscire a realizzare scatti di qualità da molto lontano.

La batteria è invece un componente da 5000mAh, che permette di raggiungere una più che discreta autonomia generale, grazie alla possibilità di appoggiarsi anche sulla ricarica sufficientemente rapida.