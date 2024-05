CoopVoce, la promo del momento ha 200 GB al mese e costa 7 EURO

Ogni volta che si parla di nuove offerte disponibili nel mondo della telefonia mobile, sono sempre i gestori virtuali a farla da padroni. Questi sanno benissimo che spingere sull’acceleratore porta loro tanti benefici, soprattutto per battere la concorrenza. CoopVoce continua a dimostrare che le sue soluzioni sono le più amate anche per via del prezzo mensile. Ormai con cadenza mensile, il provider lancia nuove opportunità che possono tornare utili anche agli utenti più esigenti. È il caso della solita EVO 200, promozione mobile che ritorna ufficialmente dopo un po’ di tempo in letargo.

CoopVoce ha deciso di renderla di nuovo disponibile ma con un prezzo ancor migliore. Durante questi ultimi mesi è stata disponibile sul sito ufficiale ma con un prezzo di 9,90 € mensili. Adesso tutto cambia siccome la promozione mobile è disponibile sul portale di CoopVoce per 7,90 € al mese per sempre.

CoopVoce, con soli 7,90 euro al mese ecco 200 GB in 4G: è tornata la tanto amata EVO 200

Al suo interno i contenuti sono chiari a tutti siccome si parte con minuti senza limiti verso tutti e con 1000 SMS verso tutti. Basta sottoscrivere questa offerta per assicurarsi dunque il meglio, compresi 200 giga in 4G. Questo è il vero colpo da maestro che lascia che gli utenti possano assicurarsi una delle migliori offerte mobili nel panorama della telefonia. CoopVoce concede inoltre la grande possibilità di non dover mai cambiare gestore per colpa del prezzo: proprio il costo mensile non muta e non è soggetto a rimodulazioni.

Per quanto concerne invece il costo di attivazione, c’è un’altra grande opportunità: non va pagato. Lo stesso vale per la prima mensilità che viene offerta completamente da CoopVoce. I primi 30 giorni quindi sono gratuiti, si comincerà a pagare dal secondo mese in poi. Non ci sono brutte sorprese, bisogna solamente sottoscrivere al volo questa soluzione che a giugno scadrà definitivamente.