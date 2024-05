YouTube Music ha lanciato una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti identificano le canzoni. Grazie all’intelligenza artificiale, ora è possibile riconoscere qualsiasi brano musicale nel vasto catalogo della piattaforma. In che modo? Semplicemente canticchiando la melodia. Insomma basterà davvero cantare il testo o suonare la melodia con uno strumento musicale. Questa innovativa funzione è stata inizialmente testata in beta a partire dal mese di marzo. Ma ora è finalmente disponibile per tutti gli abbonati al servizio a pagamento di YouTubeMusic.

Una entusiasmante novità per YouTube: ecco come funziona

L’introduzione di questa particolare funzionalità segna un passo avanti molto importante nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Essa è stata infatti integrata per migliorare l’esperienza degli utenti. Questi ultimi possono attivarla aprendo l’app di YouTube Music. Da qui basterà toccare l’icona della lente d’ingrandimento in alto a destra. Per poi selezionare il piccolo simbolo a forma di onda audio. Una volta fatto ciò, potrete iniziare a canticchiare, cantare o suonare la melodia della canzone che desiderate identificare. Questa nuova soluzione davvero molto creativa fa parte dell’aggiornamento alla versione 7.02 dell’applicazione. Oltre che dell’ultimo update lato server del software di streaming musicale di Google. Per poterne usufruire pienamente, sarà dunque necessario assicurarsi di aver aggiornato l’app alla versione più recente. In alcuni casi si potrebbe persino dover attendere qualche ora o giorno affinché tutte le nuove funzioni disponibili siano distribuite completamente.

Sembra però che almeno per il momento, tutto ciò, sarà disponibile solo per gli utenti Android. Non ci sono ancora informazioni su quando sarà resa fruibile anche per i sistemi iOS. L’annuncio della nuova opzione di utilizzo è stata accompagnata da un video promozionale diffuso da Google su X. Qui il pubblico online veniva invitato a testare la capacità del nuovo strumento. Il quale si è dimostrato perfettamente in grado di riconoscere i propri brani preferiti o di identificare canzoni di cui non si ricordava il titolo.

Insomma, con più di 100 milioni di abbonati, YouTube Music continua a espandere le sue capacità e a migliorare il servizio per i suoi clienti. Ma rende anche più divertente e intuitivo l’utilizzo della piattaforma. Tutto ciò dimostra davvero l’impegno di Google nell’integrare l’intelligenza artificiale in modi che realmente migliorano l’esperienza d’uso generale dell’app. Rendendo la piattaforma una scelta ancora più attraente per gli appassionati di musica di tutto il mondo