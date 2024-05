Il Samsung Galaxy Watch6 è lo smartwatch che tanti utenti hanno sempre desiderato, un prodotto assolutamente completo, arricchito con tutto ciò di cui avremmo effettivamente bisogno, ma ad un prezzo generalmente superiore al normale. Fortunatamente, data la presenza sul mercato da ormai diverso tempo, è possibile pensare di acquistarlo a cifre più abbordabili per la community.

La variante attualmente in promozione prevede la diagonale della cassa di 44 millimetri, un punto da tenere bene in considerazione, in quanto risulta essere forse maggiormente adatto ad un pubblico con il polso particolarmente grande. La connessione alla rete avviene solo tramite lo smartphone, essendo il solo GPS, senza offrire la possibilità di installare una qualsiasi eSIM al suo interno.

Samsung Galaxy Watch6: occasione inedita per tutti

Samsung Galaxy Watch6 non ha finalmente un prezzo inaccessibile o troppo elevato per la maggior parte dei consumatori, infatti al giorno d’oggi il prodotto viene scontato di 130 euro su Amazon, partendo dal suo listino di 349 euro. Per raggiungere il buon valore finale è necessario prima approfittare dello sconto del 29% previsto da Amazon, che lo porta a 249 euro, e poi aggiungere altri 30 euro di coupon in pagina, così da arrivare ad una spesa di 119 euro. Acquistatelo al seguente link.

Le funzionalità che gli utenti possono raggiungere con questo prodotto non cambiano rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, infatti è possibile misurare il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, la distanza percorsa, le calorie bruciate, i passi, ricevere le notifiche e similari, con piena compatibilità con qualsiasi dispositivo iOS o Android. La batteria rappresenta forse il lato più negativo del prodotto, essendo comunque disponibile con Wear OS, che da sempre non è il massimo in termini di autonomia complessiva, anche se sta migliorando di versione in versione.