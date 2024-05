Durante l’evento annuale Microsoft Build 2024, la società ha rivelato una serie di aggiornamenti rilevanti per Esplora File, il popolare gestore di file integrato in Windows. Oltre alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, una delle novità più attese riguarda l’integrazione diretta con Git e piattaforme simili. Quest’ ultima consentirà agli utenti di gestire i propri progetti direttamente dall’interfaccia di “EsploraFile”. Tale soluzione promette di semplificare notevolmente il processo di sviluppo software. Consentendo agli sviluppatori di monitorare e controllare i cambiamenti e i commenti nei file del progetto in tempo reale.

Windows, arriva il supporto per 7Zip

Un’altra innovazione importante per Windows riguarda l’introduzione del supporto per la compressione 7-Zip. Un’opzione particolarmente apprezzata per la sua capacità di offrire una compressione più efficiente rispetto ai tradizionali file Zip. 7Zip è un tool open-source consolidato nel tempo. Quest’ultimo non solo supporta i file Zip standard, ma implementa anche il proprio formato .7z, che offre un tasso di compressione migliore di circa il 20%. Tale integrazione amplia le opzioni disponibili per gli utilizzatori del sistema operativo. Consentendo loro di gestire e manipolare facilmente una varietà di formati di file compressi direttamente da Esplora File. In più, l’aggiunta del supporto agli archivi TAR, un formato comune nell’ecosistema Linux, offre maggiore flessibilità agli utenti che lavorano in ambienti multipiattaforma.

Tutti questi aggiornamenti segnalano un’impressionante evoluzione di Windows come piattaforma di sviluppo e gestione dei file. L’integrazione con Git contribuisce a renderlo un ambiente più accogliente per gli sviluppatori. Allo stesso tempo, proprio come già detto, l’aggiunta del supporto per 7-Zip e altri formati di file compressi, amplia le capacità di Esplora File. Offrendo una maggiore versatilità e controllo sui propri dati. Con queste nuove funzionalità, Microsoft dimostra così il suo impegno nell’offrire un’esperienza utente sempre più completa e integrata. Non resta che provare personalmente queste funzionalità e valutate se rispondano effettivamente alle aspettative.