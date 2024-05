La Volkswagen ha annunciato un’improvvisa ritardo nel lancio della sua berlina elettrica ID.7 nei mercati statunitensi e canadesi. Questo rinvio è stato giustificato dalle mutevoli dinamiche del settore automobilistico nordamericano. Non è stata però fornita ancora una precisa data di rilascio. L’ID7 è stata presentata globalmente nell’aprile 2023 con l’indicazione di un rilascio verso la fine del 2024 in Nord America, rimane ora nel limbo delle attese, mentre i prezzi restano ancora sconosciuti. L’auto è già stata riconosciuta come la concorrente ufficiale della rinomata Tesla Model 3. In quanto già designata come uno dei modelli più iconici della famiglia ID. Per tutte queste ragioni si presume che il suo costo supererà quello della ID.4.

Volkswagen, tutti i programmi per il nuovo anno

Una delle sfide principali per la Volkswagen è la mancanza di idoneità per i crediti d’imposta statunitensi. Poiché sarà importata direttamente dallo stabilimento di Emden, in Germania. Ciò comporta che i consumatori che opteranno per l’acquisto, anziché per il noleggio, non potranno beneficiare di incentivi fiscali. Ad ogni modo sembra che la casa automobilistica stia esplorando alcune valide alternative. Inclusa la possibilità di spostare la produzione della ID7 nello stabilimento di Chattanooga, nel Tennessee, dove viene già prodotta la 4. Questa decisione riflette un approccio prudente da parte di Volkswagen, che sembra voler evitare una potenziale riduzione delle vendite in Nord America. Soprattutto considerando la preferenza delle persone per i SUV rispetto alle berline.

In Europa, l’ID.7 è già disponibile dallo scorso autunno e ha riscosso un interesse sorprendentemente elevato. La domanda ha superato le aspettative, specialmente in Germania. Nonostante l’iniziale scetticismo dei consumatori americani la nota società tedesca continua ad affermare la sua fiducia nei confronti dei veicoli elettrici. A tal proposito è stato infatti già confermato che la prossima auto elettrica disponibile per i clienti in Nord America sarà l’IDBuzz. Quest’ultimo è previsto nelle concessionarie per il quarto trimestre del 2024. Insomma, la Volkswagen si trova ora di fronte alla sfida di navigare tra le complesse dinamiche di un mercato in rapida evoluzione e di assicurare una transizione fluida verso l’elettrificazione. Tutto ciò senza trascurare ovviamente le esigenze e le preferenze del pubblico.