Ogni mese il colosso giapponese Sony aggiorna il suo favoloso catalogo di videogiochi disponibili per tutti i suoi abbonati al servizio in abbonamento PlayStation Plus. Ogni mese, gli utenti possono dunque avere accesso ad un vasto catalogo di titoli. Tuttavia, per portare nuovi contenuti, l’azienda deve spesso eliminare dal catalogo altrettanti videogiochi. Per il prossimo mese, in particolare, sembra che abbandoneranno il catalogo ben 12 videogiochi. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

PlayStation Plus, ecco i videogiochi che lasceranno il catalogo a giugno

Per il prossimo mese, tutti gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus dovranno dire addio a numerosi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese il colosso giapponese Sony arricchisce questo catalogo con tante novità ma, allo stesso tempo, elimina diversi titoli. Per il mese di giugno 2024, sembra che i videogiochi che abbandoneranno il catalogo saranno ben 12.

In questa lista, sono compresi sia viodegiochi disponibili su PlayStation 4 sia viodegiochi disponibili su PlayStation 5 e sono stati fino ad ora disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

PlayStation Plus – videogiochi che lasceranno il catalogo a giugno 2024

• Brothers: A Tale of Two Sons su PS4

• DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace su PS4

• Dodgeball Academia su PS4

• Grand Theft Auto V su PS5 e su PS4

• Indivisible su PS4

• Monster Jam Steel Titans su PS4

• MotoGP 23 su PS5 e su PS4

• SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated su PS4

• The Talos Principle: Deluxe Edition su PS4

• The Wild at Heart su PS4

• Unturned su PS4

• Baja: Edge of Control HD su PS4

Insomma, si tratta senz’altro di una pessima notizia per tutti gli amanti del gaming iscritti a PlayStation Plus. Ricordiamo comunque che è partita da pochi giorni la super promo Il Pianeta Degli Sconti che permette di acquistare a basso costo tantissimi videogiochi.