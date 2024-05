Tutto è cominciato con Musical.ly per molti di noi, e poi nel 2018, con la sua fusione, è nato TikTok, spazzando via la concorrenza e diventando l’app più scaricata del 2022. Poi sono arrivati i Reels di Instagram e gli Shorts di YouTube. Cosa hanno in comune tutte queste piattaforme? La brevità dei contenuti.

I video brevi e il rinforzo immediato

Ma cosa vuol dire davvero tutto questo? La moda dei video corti è una risposta alla nostra vita sempre più frenetica o sta minando la nostra capacità di concentrazione? È diventato quasi normale sentirsi attratti a interrompere tutto per scrollare su Instagram o guardare un altro TikTok. Passano mezz’ora e una miriade di video, e ci ritroviamo a sentirci un po’ in colpa e pronti a tornare al lavoro, solo per lasciarci distrarre di nuovo poco dopo.

Non sei da solo in questa battaglia. C’è qualcosa di stranamente affascinante nei contenuti che durano solo pochi secondi. Dal punto di vista psicologico, è abbastanza comprensibile. La natura breve dei video li rende irresistibili. Inoltre, gli algoritmi di piattaforme come TikTok si basano su un tipo di rinforzo casuale, simile a quello che si trova nei meccanismi delle slot machine: continui a guardare nella speranza che il prossimo video sia migliore.

Negli anni ’50, lo psicologo B.F. Skinner ha scoperto che i topi diventavano ossessionati dalle ricompense imprevedibili, trascurando tutto il resto. Questo fenomeno si applica anche agli esseri umani: contenuti brevi e coinvolgenti ci tengono incollati allo schermo. Le piattaforme lo sanno bene e ne approfittano.

La soglia dell’attenzione che diminuisce

L’impatto di questo tipo di consumo sui nostri cervelli è innegabile. La nostra capacità di concentrarci sta diminuendo. TikTok e piattaforme simili ci offrono gratificazioni immediate, rendendo difficile mantenere l’attenzione su qualcosa di più lungo. Questo fenomeno è stato definito “TikTok Brain“. Anche se mancano studi a lungo termine, ricerche suggeriscono che un uso eccessivo dei social media influenzi negativamente le prestazioni accademiche e possa creare sintomi simili a quelli della dipendenza.

Inoltre, la grande quantità di contenuti brevi alimenta la nostra impazienza e il desiderio di novità. Più opzioni abbiamo, meno siamo disposti ad aspettare. Uno studio dell’Università Tecnica della Danimarca ha riscontrato una diminuzione della durata dell’attenzione collettiva a causa dell’aumento della produzione e del consumo di contenuti.