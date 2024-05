DAZN: i piani annuali in scadenza a luglio ottengono nuovi adeguamenti

La questione sta diventando abbastanza scottante in casa DAZN con gli utenti che insorgono. La piattaforma streaming avrebbe infatti deciso di aumentare già durante gli scorsi giorni il costo dell’abbonamento Plus annuale. Ora è stato anticipato anche un adeguamento ai prezzi di listino degli abbonamenti con scadenza a luglio 2024, intesi sia quelli con 12 rate mensili che quelli con pagamento unico. Il tutto verrà adeguato ai prezzi attualmente in vigore.

È chiaro allo stesso tempo che tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento annuale lo scorso agosto 2023, vedranno l’aumento partire dal prossimo mese di agosto e non da luglio. Sono molte le persone che stanno insorgendo per via di questo aumento dei prezzi, siccome già durante gli scorsi mesi ce n’erano stati alcuni.

DAZN: ecco gli aumenti, come effettuare il recesso senza penali e costi

DAZN ha predisposto una comunicazione personale tramite e-mail per tutti i clienti che verranno interessati dalla modifica. Ci saranno tutti i dettagli e inoltre coloro che non accetteranno il nuovo adeguamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalle condizioni contrattuali di utilizzo di ogni servizio di DAZN, potranno effettuare il recesso da ogni servizio senza pagare i costi di disattivazione e penali.

Allo stesso tempo è chiaro che bisognerà comunicarlo per forza di cose. In caso contrario, ogni abbonamento si potrà dire tacitamente rinnovato di anno in anno, per cui per evitare bisognerà presentare disdetta prima di ogni scadenza. Questo è quanto recita DAZN sul sito ufficiale:

“Il diritto di recesso deve essere esercitato entro la scadenza specificata nella comunicazione personale inviata via e-mail. Per farlo, è necessario effettuare il login nella sezione “Il mio account” e cliccare sul pulsante “Non voglio rinnovare”, oppure richiedere la cessazione del servizio DAZN entro il termine indicato, contattando il Servizio Clienti Online o inviando una Pec all’indirizzo dazncs@legalmail.it“.