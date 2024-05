É ormai risaputo che l’intelligenza artificiale sta finalmente arrivando anche su Apple.

L’arrivo dell’AI sui dispositivi della casa di Cupertino è attesa con l’aggiornamento del sistema operativo dei dispositivi, iOS18.

Il nuovo aggiornamento sarà presentato all’inizio di giugno all’evento World Wild Developers Conference, ma promette già dei cambiamenti incredibili. Con molta probabilità il nuovo iOS verrà rilasciato a settembre in concomitanza con la nuova linea di iPhone, e come abbiamo detto, sarà uno dei più grandi di sempre.

iOS 18 non si limiterà a introdurre delle modifiche sul design e sulla sicurezza, ma apporterà delle vere e proprie rivoluzioni, tra cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale che coinvolgerà diverse applicazioni.

Tra gli aggiornamenti in arrivo, i più eclatanti saranno quelli sull’assistente vocale Siri che presenterà delle integrazioni con cui sarà in grado di dare delle risposte più esaurienti, di riassumere le notifiche e tante altre incredibili funzioni. Ci saranno anche diverse novità per quanto riguarda le applicazioni di casa Apple come Foto, con delle funzioni di editing e Note, con funzioni di trascrizione automatica.

Un’applicazione che subirà delle modifiche davvero rivoluzionarie sarà Apple Music. Scopriamo insieme quali saranno i cambiamenti che coinvolgeranno questa piattaforma.

Apple Music: Cosa cambierà con l’introduzione di iOS 18

Apple Music è l’applicazione di casa Apple per la riproduzione di musica sui suoi dispositivi. Si tratta di una piattaforma molto utile ma che a breve sarà completamente rinnovata con delle funzioni davvero incredibili.

Tra le funzioni in arrivo su Apple Music con iOS 18 menzioniamo sicuramente Smart Song Transition e Passthrough, e se della prima si conosce l’utilità, della seconda non abbiamo molti dettagli.

Smart Song Transition è una funzione creata per cercare di rendere più scorrevole la transizione tra un brano e quello successivo, così come accade anche su Spotify. Mentre Passthrough dovrebbe avere a che fare con l’opzione Spatial audio.

Per conoscere tutti i dettagli sulle nuove funzioni di iOS 18 non ci resta che attendere ancora qualche giorno.