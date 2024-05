Google Pixel 8 Pro vince a mani basse il titolo di miglior smartphone, in termini di rapporto qualità/prezzo, del 2024, un prodotto che riesce sicuramente a far sentire la propria voce nel mercato, mettendo a disposizione dei consumatori una selva di specifiche tecniche di alto livello.

Tutto ha inizio con il display Super Actua, un pannello OLED LTPO (ovvero che permette di raggiungere un refresh rate anche di 1Hz, fino ad un massimo di 120Hz) da 6,7 pollici di diagonale, con proporzioni 20:9, risoluzione 1344 x 2992 pixel e 489 ppi. La luminosità massima di 2200 nit ne facilita sicuramente l’utilizzo sotto la luce diretta, risultando allo stesso tempo non troppo grande ed ingombrante, poiché raggiunge 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri, ed un peso di 213 grammi.

Il processore è l'ottimo Google Tensor G3, con coprocessore di sicurezza Titan M2, per una maggiore tranquillità nell'utilizzo quotidiano da parte del consumatore finale.