Nuova Volkswagen T-Roc: come sarà il nuovo B-SUV del 2025

L’attesa ormai si sente nell’aria. L’arrivo della nuova versione della Volkswagen T-Roc incombe. Il SUV compatto ha conquistato il cuore di un pubblico molto ampio sin dalla sua primissima versione, lanciata quasi quattro anni fa. In tutto il T-Roc ha venduto un milione di auto in tutto il globo e buona parte della sua fanbase proviene proprio dall’Italia. Ora il veicolo si prepara a mostrare a tutti il suo nuovo look da seconda generazione, migliorando ancor di più le prestazioni della versione precedente tanto amata.

Il T-Roc ha già dimostrato il suo appeal sul mercato europeo, con oltre 204.610 unità vendute soltanto nel 2023. Tramite questo numero è riuscito a posizionarsi come la terza auto più venduta nel continente, superata dalla ormai regina regnante sul trono Tesla Model Y e dalla ormai popolarissima Dacia Sandero. Grazie all’arrivo della nuova generazione, la Volkswagen cercherà così di consolidare e ampliare il dominio del T-Roc nel segmento B-SUV.

Volkswagen T-Roc: design cambiato e motorizzazioni disponibili

La nuova T-Roc pare non abbia parecchie innovazioni, ma presenta diversi miglioramenti a livello di design. Sul lato anteriore stavolta avrà un cofano piatto e fari raffinati con linee spigolose. La caratteristica nuova più evidente è forse però la calandra sostituita ora da una striscia nera orizzontale. Le novità continuano con una firma luminosa ed un lato posteriore che richiama in modo evidente lo stile della Honda HR-V. Le dimensioni dovrebbero aumentare leggermente, conferendo alla T-Roc una presenza ancora più imponente e dominante sulla strada.

La nuova T-Roc avrà motorizzazioni ibride e microibride. Il suo potente motore sarà un 1.5 eTSI da 150 CV le cui prestazioni eccezionali sono state già ammirate nella Passat. La trazione integrale 4Motion garantirà poi prestazioni sempre ottime in qualsiasi condizione di guida. Il cambio DSG con doppia frizione consentirà poi di camminare su strada in modo molto fluido e reattivo. Questa, con molta probabilità, potrebbe essere l’ultima versione termica della T-Roc. La Volkswagen punta sempre più verso la transizione verso veicoli elettrici e ciò potrebbe portare all’eliminazione di tali motorizzazioni (ma non prima del 2030).