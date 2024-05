Le auto elettriche attualmente stanno prendendo mano mano parte del mondo delle automobili provando a scardinare e soprattutto a passare verso il total green, abbandonando le auto con le relative emissioni di gas di scarico. Con la tecnologia questo risulta molto più semplice visto il lavoro tecnologico che si compie su una macchina elettrica.

Da questo discorso però si deve dire che anche codeste hanno dei problemi, ma quali possono essere?

Auto elettriche, quali sono questi problemi?

Questa tipologia di automobili di solito vengono paragonate a vetture molto durevoli, le quali subiscono molto di meno problemi o questi a livello di motore o ad altri settori.

Riguardo a queste versione di automobili, le auto elettriche hanno come elemento principale la batteria insieme al suo motore green. Le quali per avere in forma smagliante l’automobile devono essere almeno in condizioni ottimali. I problemi principali che mettono paura alla parte dell’elettrico sono proprio quelli legati alla batteria. Abbiamo addirittura 3 problemi che risultano essere quelli più comuni ma allo stesso tempo annoianti come ad esempio la durata ridotta, tempi di ricarica troppo lunghi e l’impossibilità di caricarla al 100%.

Questo tris di problemi presente sulle auto elettriche è di solito dovuto ad un usura naturale della batteria dell’auto elettrica. Essi possono comparire in diversi modi, tutto in base ad alcuni casi e a seconda del tipo di macchina, come ad esempio una registrazione di temperature estreme. La comparsa di questi problemi potrebbe essere anche indotta da cicli di ricarica inadeguati. Risolvendo il tutto attraverso la ricarica ad una certa percentuale della batteria o non utilizzare sempre le ricariche rapide.

Per mantenere controllata e gestita bene la propria batteria si può utilizzare il BMS, un sistema di controllo montato sulle auto elettriche. Il quale può essere difettoso, quindi bisogna effettuare vari controlli anche su di lui.

Per finire abbiamo i guasti nei controller, oggetti che regolano la potenza inviata al motore. Essi possono surriscaldarsi o danneggiarsi elettronicamente causando una perdita di potenza o il non avvio del veicolo. Per evitare questi tipi di problemi sulle auto elettriche si consiglia di effettuare una manutenzione preventiva, evitando così il soccombere di questi problemi.