Microsoft ha finalmente annunciato un’importante novità nonché una svolta per quanto riguarda la realtà virtuale su Windows 11, l’azienda ha infatti in formato gli utenti che d’ora in avanti sarà possibile instaurare una connessione rapida, veloce e sicura tra un computer con Windows 11 e i visori Meta Quest, il merito va all’applicazione Mixed Reality Link, disponibile gratuitamente all’interno del Microsoft Store.

Versione iniziale

Al momento si tratta di una release iniziale che consente a detta di Microsoft di stabilire facilmente una connessione su rete locale tra il vostro pc e il vostro visore per la realtà virtuale in modo da poter creare un ambiente di lavoro produttivo e facile da utilizzare, è infatti possibile generare addirittura fino a tre schermi virtuali per una gestione ed una produttività ottimali, al momento però trattandosi di una versione iniziale di questo software sono presenti alcune limitazioni ed infatti tutto ciò sarà disponibile solo per i possessori di Quest 3 e 3S, escludendo i possessori di Quest 2 e Quest Pro.

Come se non bastasse, trattandosi per l’appunto di una versione iniziale sono presenti alcuni problemi dei quali però gli sviluppatori sono a conoscenza e stanno già lavorando ad una risoluzione, infatti ci sono difficoltà nella gestione delle chiamate Teams, problemi audio durante la connessione e alcune limitazioni nell’utilizzo dei tre display virtuali su PC con specifiche grafiche non ottimali.

Ovviamente Microsoft desidera ricevere dagli utenti che utilizzeranno questa applicazione dei feedback dettagliati su quest’ultima, si tratta di un’iniziativa legata al desiderio di offrire un’esperienza utente quanto più precisa e priva di problemi possibile, a dimostrarlo sta il fatto anche che questa versione iniziale è stata rilasciata sul canale pubblico e non sul canale Insider, in modo da poter raccogliere quanti più feedback possibili, certamente c’è da considerare anche che si tratta di una possibilità legata a una nicchia di utenti e relegarla al solo canale Insider avrebbe certamente abbassato il quantitativo di feedback in modo importante.