WhatsApp continua a guardare alle esigenze dei suoi utenti. Per tale motivo continua ad introdurre nuove funzionalità. Quest’ultime mirano a semplificare l’esperienza sulla piattaforma. L’ultima novità è attualmente in fase di test tramite il Google Play Beta Program. Si tratta della possibilità di rispondere ai messaggi vocali con un semplice tocco. Tale funzionalità, disponibile nella versione Android 2.24.26.6 dell’app, rappresenta un importante passo avanti per l’app di Meta.

Ecco come rispondere velocemente ai vocali su WhatsApp

La funzione è ideata per rendere le risposte ai vocali più rapide. In passato, rispondere a un messaggio vocale richiedeva diverse operazioni. Scorrere sul messaggio, selezionare l’opzione di risposta e poi registrare la propria nota audio. Ora, grazie a un nuovo pulsante che appare automaticamente accanto ai messaggi vocali durante l’ascolto, è sufficiente un tocco per registrare e inviare una risposta. Suddetta semplificazione non solo riduce i passaggi necessari, ma rende anche l’interazione più diretta e naturale. Soprattutto in conversazioni dinamiche o in chat di gruppo.

La risposta inviata tramite tale funzione viene collegata direttamente al messaggio originale, evitando confusione. Inoltre, garantisce che il destinatario comprenda a quale parte della conversazione si riferisce la replica. Suddetto aspetto è particolarmente utile nei gruppi, dove la velocità e la mole di messaggi scambiati possono rendere complicato seguire la conversazione.

Al momento, la funzione di risposta rapida ai messaggi vocali è disponibile solo per alcuni beta tester. Il rilascio globale, invece, è previsto nelle prossime settimane. Gli utenti che non hanno ancora accesso all’opzione, dunque, non devono preoccuparsi. Le funzionalità in fase beta richiedono tempo per essere distribuite a tutti. WhatsApp ha dimostrato di ascoltare il feedback degli utenti e di adattare continuamente le sue funzioni. In tal modo, risponde attivamente alle esigenze dei suoi fruitori. Con la nuova aggiunta, l’app conferma il suo impegno nel rendere la comunicazione digitale più semplice e accessibile.