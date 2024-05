Acquistare un monitor LG non richiede un esborso particolarmente elevato, soprattutto nel momento in cui doveste decidere di affidarvi direttamente ad Amazon per il completamento della compravendita stessa, data la presenza ogni giorno di ottime offerte che abbassano notevolmente i prezzi finali.

Il modello in questione è l’LG 24ML60SP, un monitor da 24 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e tecnologia IPS LCD, trattasi di una soluzione che possiamo considerare adatta alla maggior parte degli scopi, siano essi legati ad un comodo utilizzo da ufficio, ma anche gaming, data la compatibilità con AMD FreeSync fino ad una frequenza di 75Hz.

Monitor LG in offerta su Amazon: costa poco

Potete oggi avere un monitor LG con una spesa tutt’altro che elevata, ciò è possibile grazie all’ultima offerta Amazon messa a disposizione del pubblico italiano. Il suo valore mediano è stato di circa 139 euro, ma per essere sicuri di risparmiare al massimo, ecco arrivare la promozione del momento, gli utenti possono spendere solamente 109 euro per il suo acquisto, con un risparmio effettivo del 21%. Andate subito qui per acquistarlo.

A differenza di quanto è possibile trovare su altri monitor, in questo caso sono già integrati gli altoparlanti fisici, parliamo di audio stereo da 10W, che non richiede quindi l’utilizzo di casse o altoparlanti di vario genere. Nella parte posteriore è possibile trovare una buona dotazione di connettività fisica: 2 porte HDMI 1.4, una VGA, una AUX (in uscita) e poco altro.

Dimensionalmente il prodotto non risulta essere troppo ingombrante, poiché raggiunge senza problemi 539,1 x 415,3 x 182 millimetri, con un grande piede centrale, che però rende difficile il posizionamento di oggetti di vario genere nella parte inferiore. Gli interessati, devono comunque sapere essere possibile affidarsi all’attacco VESA posteriore.