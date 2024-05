Dopo appena un mese dall’annuncio di nuove rimodulazioni in arrivo, WindTre annuncia nuovi rincari a partire dal 1 agosto 2024. Convolte saranno alcune offerte di rete fissa e riceveranno aumenti compresi tra 2 e 3 euro mensili. Come ormai consuetudine l’operatore ha giustificato ai suoi utenti suddette rimodulazioni per esigenze di modifica del posizionamento dell’offerta per consentire a WindTre di continuare a fornire servizi in linea con le crescenti esigenze del mercato.

Aumenti in arrivo per la linea fissa di WindTre

L’operatore telefonico non ha specificato quali saranno le offerte interessate dalle rimodulazioni. Gli utenti coinvolti dalle modifiche contrattuali riceveranno una comunicazione personalizzata sulla propria bolletta in arrivo a maggio 2024.

Come previsto dalle normative vigenti i clienti potranno recedere il proprio contratto se non intendono accettare suddette rimodulazioni. Gli utenti potranno anche decidere di passare ad un altro operatore senza la presenza di penali o costi aggiuntivi. La disattivazione deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale. Per procedere con il recesso occorre inviare una comunicazione indicando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. Ci sono diversi canali a disposizione.

È possibile procedere con lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA- Servizio Disdette- CD Milano Recapito Baggio Casella Postale 159 20152 MILANO (MI). Tramite PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it, chiamando il 159 o recandosi nei punti vendita WindTre. Infine, è possibile procedere compilando il form presente sul sito web ufficiale dell’operatore.

Se si intende effettuare il passaggio ad un altro operatore mantenendo il proprio numero di telefono bisogna inviare una comunicazione aggiuntiva in cui si richiede il passaggio ad un altro operatore entro il 31 luglio 2024.

Se i clienti WindTre coinvolti decidessero di recedere e sulla linea interessata è associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto, come il modem o un telefono, potranno decidere se pagare le rate residue in un’unica soluzione indicando la scelta nella comunicazione che viene inviata.