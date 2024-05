WhatsApp, il trucco per essere totalmente invisibili in chat

Potrebbe risultare davvero complicato far capire agli utenti che esistono delle applicazioni esterne con cui si può integrare WhatsApp. In realtà il colosso della messaggistica istantanea non contempla tale possibilità ed è per questo motivo che in tanti restano scettici. Allo stesso tempo però le soluzioni offerte dal web sono moltissime e i più interessati potrebbero volere approfondire la questione.

Su WhatsApp infatti tante persone criticano quella funzione che consente di nascondere l’ultimo accesso ma che allo stesso tempo non permette poi di vedere quello degli altri. In realtà ci sono vari escamotage per evitare che tutto questo possa funzionare, proprio per consentire dunque di nascondere il proprio ultimo accesso continuando a vedere quello degli altri utenti. Un esempio chiaro è proprio un’applicazione di terze parti che è diventata una delle più utilizzate in assoluto negli ultimi tempi.

WhatsApp: ecco come risultare invisibili con un’applicazione di terze parti gratuita

Gli utenti che usano WhatsApp tutti i giorni vogliono una cosa in particolare che è la privacy. Chiaramente a questo l’applicazione di messaggistica ci ha lavorato tanto, fino a rendere la piattaforma la più performante sotto questo punto di vista.

Allo stesso tempo più utenti stanno cercando un modo per nascondere la propria attività su WhatsApp continuando però ad essere a conoscenza di quella degli altri.

Esiste un’applicazione di terze parti gratuita che sta spopolando ultimamente e che permette di farlo. Questa si chiama Unseen ed è disponibile nel formato apk solo per Android. Chi scarica questa piattaforma può infatti lasciare che intercetti i messaggi di WhatsApp proprio per farli leggere al di fuori.

In questo modo si può essere sempre a conoscenza di tutto quello che i contatti ci inviano con la differenza che, pur leggendo tutto, non si risulterà mai online e non si aggiornerà l’ultimo accesso. Almeno per il momento l’applicazione è gratuita e libera da qualsiasi tipo di problematica legale.