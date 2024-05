WhatsApp, scoperti 3 trucchi segreti: ecco le funzioni nascoste

WhatsApp non è solo le funzionalità che gli utenti conoscono, ma c’è anche dell’altro. Inizialmente tutti hanno avuto modo sia di utilizzare che di temere il metodo utile per spiare le persone, il quale consisteva nello scaricare applicazioni di terze parti. Queste, che richiedevano un pagamento, permettevano addirittura di entrare nelle chat altrui, il tutto chiaramente in maniera clandestina.

Ad oggi questo fenomeno non esiste più siccome WhatsApp ha fatto di tutto pur di debellarlo. Allo stesso tempo però sono subentrate altre soluzioni, le quali fanno capo ad alcune applicazioni esterne oggi molto in voga.

Secondo quanto riportato infatti ci sono tre piattaforme di terze parti che stanno ottenendo un gran successo. Con queste, gli utenti possono adoperare nuove funzionalità esterne a WhatsApp ma che vanno ad integrare l’applicazione in tutto e per tutto.

WhatsApp, con queste tre funzionalità segrete gli utenti possono svoltare

Bisogna stare tranquilli: non è ritornato lo spionaggio di un tempo ma c’è un’applicazione che permette di fare qualcosa di simile. WhatsApp ovviamente non sa nulla di tutto questo, ma gli sviluppatori della piattaforma di terze parti in questione sanno di non aver infranto la legge.

Scaricando Whats Tracker è possibile avere a disposizione un’applicazione che consente di conoscere gli orari esatti di accesso e di uscita da WhatsApp. Una volta scaricata questa piattaforma, l’utente può scegliere uno o più numeri da tenere sotto controllo, conoscendo con una notifica istantanea ogni volta che entrano o escono dalla chat.

C’è anche un’altra applicazione molto interessante che si chiama Unseen. Questa Permette di leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp all’interno di una piattaforma nuova, così da aggiornare l’ultimo ultimo accesso e da far sembrare che quel messaggio non sia mai stato letto.

Chi invece vuole recuperare il testo dei messaggi eliminati di proposito dagli utenti in una chat, deve solo scaricare WAMR, anch’essa gratuita.