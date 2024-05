CoopVoce, 200 GB al mese con la super promo in sconto

Il gestore virtuale in sé è la soluzione migliore per molti utenti, in quanto riesce a garantire molte cose che i classici provider non riescono a garantire. Più realtà sono diventate ormai di riferimento in questo mondo, con la telefonia mobile che vi si appoggia da anni. Ogni gestore riesce ad avere la sua clientela e tra i più popolati in assoluto c’è sicuramente CoopVoce.

Questo provider è stato talmente in gamba da riuscire a scalzare anche i più forti dei primi posti in classifica. Il suo grande merito è certamente quello di mettere in fila più offerte vantaggiose durante l’anno, riuscendo così a convincere più utenti ad abbandonare il loro gestore di riferimento. CoopVoce infatti non è di certo un nuovo nel settore ed è riuscito a costruirsi un vero impero basato sulla convenienza, sulla quantità e anche sulla qualità. Ricordiamo infatti che questa azienda si appoggia alle sapienti spalle di TIM, di cui sfrutta la rete Internet. Al momento è davvero difficile fare di meglio, anche perché sul sito ufficiale ci sono svariate opportunità che possono accontentare più utenti.

Attualmente sul sito ufficiale è ancora disponibile l’offerta per eccellenza, quella strapiena di giga che tutti desiderano

CoopVoce, la EVO 200 è ancora disponibile sul sito ufficiale: costa 9,90 €

CoopVoce non ha bisogno di pensare ad una nuova proposta mobile in quanto quella buona ce l’ha già in casa. La EVO 200 è infatti ancora disponibile e con tutti i contenuti a cui gli utenti sono abituati.

Si parte infatti con minuti senza limiti verso tutti i gestori e con 1000 SMS verso tutti. Non mancano 200 GB con il 4G attivo.

Il tutto poi è disponibile per un prezzo mensile di soli 9,90 € e per sempre, senza rimodulazioni. CoopVoce consente inoltre di sottoscrivere le sue offerte anche con la nuova eSIM, scheda virtuale che non necessita di essere inserita ma solo installata.