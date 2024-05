Realme entra in TOP 5 tra i venditori di smartphone in Italia

Tra le aziende che si sono affermate di più negli ultimi anni nel settore smartphone c’è senza ombra di dubbio il nome di realme. Questo colosso, che è quello con la più rapida crescita al mondo, ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo. Secondo quanto riportato dalle statistiche ufficiali infatti realme è al momento al quinto posto nella classifica dei top vendor di smartphone in Italia. La crescita annua sarebbe del 106%. Durante l’anno 2023 sono stati spediti oltre 200 milioni di prodotti.

“I prossimi mesi saranno importanti anche dal punti di vista della costruzione del marchio”, queste le parole da parte di Chase Xu, attuale Vice President di realme. “Sia a livello internazionale che in Italia stiamo continuando a rafforzare il legame con i consumatori più giovani, presidiando per esempio eventi musicali o piattaforme come TikTok, e più in generale con quanti sapranno cogliere l’opportunità di conoscere realme e apprezzare un marchio che consente loro di vivere esperienze tecnologiche che superino le aspettative“.

realme: gli obiettivi del futuro e la consapevolezza del presente

L’azienda in questo momento sa di avere dalla sua parte tantissimi utenti che vogliono risparmiare avendo ottime caratteristiche tecniche. È questo dunque il vero punto di forza su cui si basa realme, che infatti ha fatto vedere grandi cose anche con le vendite della sua nuova serie 12 Pro, le quali hanno portato un 50% in più rispetto alle vendite della serie 11 Pro del 2023.

Il colosso punta dunque adesso a crescere ancora di più sia quest’anno che il prossimo. L’obiettivo è quello di inserire dei nuovi prodotti all’interno della sua fascia tra i 200 e i 500 €. Si tratta quindi di smartphone che possono andare ad occupare una fascia medio-alta.

Ovviamente seguiranno tanti aggiornamenti in merito siccome realme è un’azienda molto attiva nel settore. Ci sono infatti già tantissime novità che bollono in pentola.