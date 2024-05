Sembra quasi incredibile come la nostra percezione dell’invecchiamento sia cambiata nel corso degli anni, vero? Una volta, superare i 40 anni ti faceva sembrare automaticamente un anziano agli occhi della gente. Ma ora? Ora la situazione è tutta diversa, grazie alla scienza e al miglioramento delle condizioni di vita.

La lunga vita dell’italiano medio

Oggi un italiano medio può aspettarsi di vivere fino a 81,1 anni se è uomo e addirittura 85,2 anni se è donna. E pensa che ci sono regioni come la Sardegna e la Sicilia dove si vive ancora più a lungo. Ma non è solo la durata della vita a cambiare, è anche la qualità. Gli anziani di oggi sono più attivi e in salute che mai. È per questo che si è parlato di “quarta età” per descrivere chi supera gli 80 anni e continua a godersi la vita.

Ovviamente, a livello mondiale, le cose sono un po’ diverse. In media, gli uomini vivono fino a 71 anni e le donne fino a quasi 76. Ma anche qui si prevede un aumento, grazie a uno studio pubblicato su The Lancet che suggerisce che entro il 2050 gli uomini vivranno quasi 5 anni in più e le donne oltre 4 anni in più. È una notizia incredibile, soprattutto considerando i problemi ambientali e politici che affrontiamo.

Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo raggiunto questa svolta quando solo poche migliaia di anni fa superare i 25 anni era già un successo? Beh, ci sono stati molti fattori in gioco: una migliore igiene, accesso più facile a cibo di qualità, progressi nella medicina (pensate ai vaccini anti Covid), trattamenti chirurgici meno invasivi, cure specializzate per gli anziani, più sport e una varietà di attività di svago che tengono la mente attiva.

Il futuro incredibile che ci aspetta

E sapete una cosa? Anche i videogiochi hanno avuto il loro ruolo in questa storia. Sì, avete capito bene. Studi recenti hanno dimostrato che giocare può migliorare la salute mentale e mantenere il cervello in forma. Insomma, il futuro sembra promettente. Con le persone che vivono più a lungo e in modo più sano, possiamo aspettarci un mondo diverso, pieno di opportunità e di avventure da vivere. Che dire, il bello della vita è che ogni giorno può portare una nuova sorpresa!