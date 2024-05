Il colosso giapponese Sony propone spesso tantissime offerte e promozioni su PlayStation Store, permettendo agli utenti di scaricare tantissimi videogiochi a dei prezzi decisamente convenienti. Una delle promozioni più apprezzate dagli utenti è senz’altro Il Pianeta Degli Sconti e ora l’azienda ha deciso di farla tornare. Con questa, sono quindi tornati tantissimi videogiochi con degli sconti esagerati che arrivano in alcuni casi anche al 95%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, torna la super promo Il Pianeta Degli Sconti

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha deciso di far tornare su PlayStation Store la super promo denominata il Pianeta Degli Sconti. Come già accennato om apertura, questa promozione è stata una delle più apprezzate dagli utenti e per questo motivo l’azienda ha deciso di farla tornare.

Come da tradizione dell’azienda, anche questa volta sono disponibili tantissimi videogiochi in sconto anche piuttosto noti e, come già detto, gli sconti arrivano in alcuni casi a sfiorare il 95%. Tra questi viodegiochi proposti con questo sconto, troviamo ad esempio il titolo Sniper Elite 4 Digital Deluxe. Quest’ultimo ha un prezzo di listino di 99,99 euro, ma ora gli utenti potranno acquistarlo ad un prezzo di appena 4,99 euro.

Sempre con lo stesso sconto del 95%, è poi disponibile il videogioco XCOM 2. Gli utenti lo potranno ora acquistare ad un prezzo di 2,49 euro. Tra i videogiochi proposti in sconto, troviamo anche un titolo della saga legata al personaggio di Kratos. Stiamo parlando in particolare del videogioco God of War III Remastered. Quest’ultimo è ora proposto con uno sconto del 50% e sarà dunque acquistabile ad un prezzo di appena 9,99 euro. Proposto in sconto poi anche il videogioco EA Sports FC 24 Ultimate con uno sconto del 60% e ad un prezzo di 43,99 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per scoprire tutti i videogiochi in sconto.