Il Codacons ha appena lanciato il “Portale Antitruffa“, uno spazio online dove tutti possono segnalare frodi telefoniche e chiamate sospette. È una mossa davvero interessante, considerando quanto siano in aumento le segnalazioni di truffe telefoniche. Sempre più persone ricevono telefonate da finti rappresentanti di aziende o enti, e queste chiamate si rivelano spesso delle truffe.

Il portale del Codacons per denunciare le truffe

Il Codacons ha deciso di intervenire e offrire uno strumento pratico per aiutare i cittadini a combattere questo fenomeno. Ora, grazie a questo nuovo portale, possiamo segnalare facilmente questi casi sospetti e dare una mano all’associazione a smascherare i truffatori. Se ti capita di ricevere una chiamata sospetta, basta andare su https://portaleantitruffa.it/codacons/ e compilare il modulo apposito. Non preoccuparti se non sei molto pratico con internet, l’interfaccia è davvero semplice e intuitiva.

La procedura è abbastanza facile: devi solo inserire la data e il numero di telefono della chiamata sospetta, descrivere la proposta ricevuta e aggiungere la tua email per eventuali contatti futuri. In pochi minuti, la tua segnalazione sarà inviata.

Il Codacons ci tiene a ricordare l’importanza di restare sempre vigili. Quando ricevi una chiamata da un numero sconosciuto, chiedi sempre all’operatore di identificarsi chiaramente e di specificare per quale azienda sta chiamando. Se le risposte sono vaghe o poco chiare, è meglio riattaccare subito. E se ti offrono vantaggi troppo belli per essere veri e ti chiedono dati personali, è meglio non condividere queste informazioni.

Dopo aver terminato la chiamata, puoi verificare l’affidabilità del numero inserendolo nel sito dell’Agcom. Se il numero non è registrato nel Registro degli Operatori di Comunicazione, potrebbe trattarsi di una truffa. È sempre meglio essere prudenti.

Aiutiamoci per un mondo online -e non solo – migliore

Questa iniziativa del Codacons è davvero utile per proteggere noi stessi e gli altri dalle truffe telefoniche che stanno diventando sempre più comuni. Segnalare queste attività fraudolente può aiutare a rendere l’ambiente online più sicuro e a proteggere la nostra privacy. Quindi, se ricevi una chiamata sospetta, non esitare: segnalala subito e contribuisci a fermare i truffatori!