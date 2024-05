Lucid Motors: il nuovo SUV elettrico Gravity in fase di collaudo

Lucid Motors continua ancora a lavorare sul Lucid Gravity, il SUV elettrico presentato verso la fine di novembre dell’anno scorso. La casa automobilistica ha effettuato nuovi collaudi portando l’auto sulle strade dell’Alaska, un ambiente ideale per testare il comportamento delle vetture in condizioni climatiche estreme.

Il team di tecnici dell’azienda sta cercando di ottimizzare al meglio il funzionamento dei freni, in modo da migliorarne il controllo della stabilità e della trazione. I nuovi test servono proprio a questo, cosicché la società riesca ad assicurarsi che il veicolo possa avere sempre prestazioni eccellenti, anche quando si viaggia su strade innevate o ghiacciate.

Quel che si conosce sul Suv elettrico Lucid Gravity

Lucid Motors ha mantenuto in tutto questo tempo n certo mistero su dettagli del SUV elettrico. Quel che sappiamo è che il Gravity misura 5,03 m in lunghezza e utilizza la stessa piattaforma della berlina Air, la LEAP, che supporta anche un’architettura capace di arrivare a 900 V. L’ottimizzazione dell’aspetto ha poi consentito di ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24, un punteggio niente male che contribuisce all’efficienza energetica del veicolo. Il design interno del Gravity è particolare tanto quanto l’esterno. L’auto presenta un abitacolo così spazioso da riuscire ad ospitare tranquillamente 7 persone.

La tecnologia non poteva essere che all’avanguardia dato il suo aspetto. La plancia dominata ha un grande display OLED curvo da 34 pollici (praticamente una TV), dotato di un’interfaccia utente rivista rispetto a quella della Lucid Air. Passando alle specifiche tecniche, si sa già che il Lucid Gravity avrà prestazioni eccezionali. Tramite un’autonomia di circa 708 km e una potenza di ben 811 CV, il SUV può infatti accelerare passando da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi. Il prezzo del Lucid Gravity partirà da circa 80 mila dollari, mentre la sua produzione dovrebbe in teoria iniziare per la fine del 2024. Lucid Motors ha anche già pianificato di lanciare un SUV più piccolo, che sarà proposto ad un prezzo inferiore ai 50 mila dollari.