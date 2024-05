WhatsApp con l’AI cambia la vostra immagine del profilo

Su WhatsApp arriva una nuova funzione AI

Sembra chestia lavorando per introdurre sulla propria piattaforma di messaggistica una. Secondo alcune indiscrezioni quest’ultima permetterà agli utenti didel profilo grazie all’uso dell’. La novità in questione è stata scovata dagli esperti dinell’ultima(2.24.11.17) di WhatsApp. È stato anche condiviso unoche permette agli utenti di scoprire il possibiledel nuovo strumento.

Lo scopo di tale strumento è quello di mantenere la privacy consentendo agli utenti di usare immagini personalizzate senza avere l’obbligo di caricare foto personali. Il suo funzionamento, secondo quanto emerso, dovrebbe essere simile a quello relativo agli adesivi AI da poco introdotti sulla piattaforma. Come con tutte le soluzioni generative, anche in questo caso basterà inserire una descrizione dell’immagine per generarla.

Suddetta aggiunta in arrivo su WhatsApp potrebbe semplificare di molto l’intero processo di generazione di immagini. In questo caso, infatti, non bisognerà descrivere l’immagine in una chat per poi attenere la sua generazione per poterla salvare e carica come immagine del profilo. Con il nuovo strumento integrato il processo diventerà molto più semplice e decisamente più agevole.

Come suggerito, la funzione è utile soprattutto per coloro che desiderano mantenere la propria privacy evitando di caricare su WhatsApp foto personali, optando, in sostituzione, per immagini in grado di riflettere i gusti e la personalità degli utenti. Al momento non è noto quando la funzione verrà rilasciata.

Inoltre, stanno circolando diverse voci riguardo l’aggiunta sulla piattaforma di una serie di innovazioni guidate dall’intelligenza artificiale. Nello specifico si tratta di appositivi strumenti di editing foto AI insieme alla funzione in grado di cancellare i vecchi dati in modo selettivo per poter liberare spazio sul dispositivo. In questo caso la piattaforma potrebbe eliminare in blocco i download di video, messaggi vocali, documenti e molto altro.