Ingannati migliaia di utenti con la TRUFFA phishing: i conti sono stati svuotati

È bastato un messaggio mail per mettere in crisi gli utenti, siccome si tratta di una truffa molto particolare. Il testo in arrivo sembra essere stato realizzato da una ragazza che vuole conoscere il povero malcapitato su un sito di incontri.

Truffa phishing con una e-mail: ecco come funziona

“Non so come iniziare una conversazione, ma sento che c’è qualcosa di speciale tra noi.

Attrazione puramente fisica che non posso ignorare.

Se questo vale anche per te, mi piacerebbe incontrarci e conoscerci meglio. Scrivo per invitarvi a conoscermi. Mi chiamo Emily, sono una donna che si assume tutti i rischi della vita, soprattutto quando se lo merita.

Quando si tratta dei miei sogni, non esiterò a farlo. Sono qui per prendermi una pausa dallo stress quotidiano della mia vita e della mia carriera.

Sono qui solo per sesso sporco. Niente di speciale. E ti suggerisco di darci il nostro primo appuntamento casuale.

Ecco il mio profilo di contatto Emily-babie-076, l’accesso è concesso dopo la registrazione.

Non vedo l’ora che arrivi questa splendida giornata.

Molto spesso comunico QUI, aspetterò la tua risposta.”

Sembra un messaggio di invito ma in realtà non lo è. Si tratta di una truffa finalizzata a raccogliere i dati delle persone in maniera indebita. Chi ci casca infatti clicca sul link che abbiamo provveduto a rimuovere appositamente e si ritrova a compilare un modulo. Questo form non sarà utile per iscriversi al sito di incontri dove conoscere la fantomatica ragazza, la quale in realtà non esiste. Il modulo infatti servirà ai malviventi per raccogliere i dati personali degli utenti che cascano nella truffa ed eventualmente anche i dati delle carte di credito. Fate quindi molta attenzione e verificate molto bene gli indirizzi mittenti: nel caso in cui dovesse essere un sito di incontri verificato, il dominio della mail terminerà con il nome del