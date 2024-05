WhatsApp sta per lanciare una nuova funzione denominata “Manage Downloads”. Quest’ultima permetterà agli utenti di eliminare specifiche categorie di file con un semplice tocco. Secondo le informazioni rivelate dal leaker AssembleDebug su X, questa novità potrebbe essere implementata a breve, visto che è attualmente in fase di test. Al momento, la piattaforma consente di visualizzare e cancellare i file all’interno di ogni singola chat, ma solo in blocco o singolarmente. Ciò significa che, se si desidera eliminare solo i video e non i documenti, è necessario intervenire manualmente su ogni file. Rendendo l’intero processo molto più lungo e complicato.

WhatsApp, tante novità interessanti in arrivo

La nuova funzione “Manage Downloads” di WhatsApp renderà molto più semplice la gestione dei contenuti. In quanto consentirá di selezionare e rimuovere intere categorie di file con un solo tocco. Essa dunque sarà particolarmente utile per tutti coloro che dispongono di dispositivi dotati di poca memoria. Quelli che magari spesso si trovano a dover fare i conti con una mole considerevole di media come meme, clip audio e video che circolano su l’omonima app di messaggistica. Gli smartphone di fascia alta, con ampie capacità di archiviazione, non hanno particolari problemi di spazio. Ma per chi possiede dispositivi con storage medio o ridotto una tale funzionalità potrebbe rivelarsi fondamentale.

Oltre a questa innovazione, WhatsApp, di recente, ha introdotto diverse altre interessanti opzioni di utilizzo. Tra queste vi è la possibilità di fissare i messaggi in cima alle chat, semplificare la creazione di eventi, rispondere rapidamente ai contenuti di una conversazione, nascondere le chat di gruppo nelle community e organizzare i canali in categorie. Si tratta di tutta una serie di migliorie che evidenziano l’impegno della società nel rendere la sua piattaforma sempre più user-friendly e funzionale.

L’implementazione di “Manage Downloads” rappresenta dunque un passo avanti molto importante nella gestione dei file. Gli utenti ora potranno evitare di sprecare tempo prezioso nella cancellazione manuale di contenuti indesiderati. Insomma, con tutte queste novità è piuttosto chiaro che WhatsApp punti a rafforzare la sua già ottima posizione come una delle migliori app di messaggistica più utilizzate al mondo.